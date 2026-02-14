Caldeirão com Mion entra no clima de Carnaval neste sábado (14)

O "Caldeirão com Mion" deste sábado (14) entra no clima de Carnaval com uma programação recheada de música.

O movimento do axé music toma conta da atração com um time de cantores formado por Gilmelândia, Mari Antunes, Alinne Rosa, Vina Calmon, Tatau, Reinaldinho e a dupla Pipo e Rafa Marques, que se enfrentam no quadro “Tem ou Não Tem”.

Mion também recebe, pela primeira vez no programa, o ator Marcos Palmeira. Intérprete de Joaquim em Três Graças, ele participa do “Questionário Mionzeira”, novo quadro da atração.

Que horas começa o Caldeirão com Mion?

O programa vai ao ar neste sábado (14), às 14h40, na TV Globo.

