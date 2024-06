Cissa Guimarães fala sobre soltura de homem envolvido em atropelamento de seu filho: 'Retrocesso'

A atriz Cissa Guimarães repudiou a decisão da Justiça de soltar Roberto Martins Bussamra. O homem é pai de Rafael de Souza Bussamra, que atropelou e matou o filho de Cissa, Rafael Mascarenhas, em 2010. Roberto foi condenado por oferecer suborno para dois policiais militares numa tentativa de acobertar o crime. As informações são do jornal O Globo.

"Eu recebi a notícia com muita tristeza, com a sensação de mais um retrocesso que a gente está vivendo neste país. Demoraram tantos anos para a gente conseguir que eles fossem presos. Após alguns meses, ele está com tornozeleira, mas está em casa. Eu fico muito triste. Nada vai trazer o meu filho de volta, mas é pela sociedade como um todo que eu fico triste e repudio esta decisão", declarou.

Entenda o caso

O estudante e músico Rafael Mascarenhas foi atropelado no Túnel Acústico, que liga São Conrado à Gávea, no Rio de Janeiro, na madrugada do dia 20 de julho de 2010. No dia, a pista estava fechada para manutenção e skatistas aproveitam a ausência de veículos para andar de skate.

Rafael Bussamra, que na época tinha 25 anos, invadiu a pista e atropelou o filho da apresentadora Cissa Guimarães. Em seguida, o rapaz fugiu sem prestar socorro.

Segundo a polícia, Rafael Bussamra estava participando de um racha. Robertou tentou acobertar o crime oferecendo dinheiro a dois policiais.

Em 2015, Roberto e Rafael Bussamra receberam sentenças do então juiz da 16ª Vara Criminal do Rio, Guilherme Schilling. Rafael foi condenado a sete anos de reclusão em regime fechado e a cinco anos e nove meses de detenção no regime semiaberto. Seu pai, por sua vez, foi sentenciado a oito anos em regime fechado e a nove meses em regime semiaberto