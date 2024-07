Nascimento de nova filha de Neymar fez Bruna buscar missionária para reatar casamento, diz jornal

Em meio aos rumores do nascimento de uma nova herdeira de Neymar, a influenciadora Bruna Biancardi voltou a se aproximar do jogador de futebol. Na noite de sábado (6), os dois foram flagrados aos beijos em show do Thiaguinho, em São Paulo. Conforme o gshow, esse é o primeiro registro do casal em clima de romance desde a separação deles, em novembro de 2023.

O registro dos beijos ocorreu três dias depois do nascimento de Helena, suposta filha de Neymar Jr. com a modelo brasileira Amanda Kimberlly. A colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, declarou que o jogador já teria ido até a maternidade para visitar a mais nova herdeira.

Essa reconciliação teria ocorrido com o apoio de duas amigas de longa data de Neymar: Bianca Coimbra e a missionária Adenácia. Uma fonte do jornal Extra detalhou que Adenácia foi um tipo de "conciliadora de fé" entre Bruna e Neymar.

O atleta também é pai de Mavie, de oito meses, e Davi Luca, de 12 anos.

QUEM É AMANDA KIMBERLLY

Amanda Kimberlly é uma modelo brasileira apontada como affair do jogador de futebol Neymar. Os boatos da gravidez surgiram em janeiro.

Com um perfil mais discreto, a jovem mantinha uma conta privada na rede social Instagram, mas a tornou pública após surgirem os rumores de gravidez e ganhou milhares de seguidores.