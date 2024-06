Neymar Jr. faz homenagem e tatua pé da filha Mavie; veja desenho

O jogador de futebol Neymar Jr., de 32 anos, homenageou a filha caçula, Mavie, com uma tatuagem no corpo. A novidade foi compartilhada pelo tatuador Adão Rosa, que divulgou um vídeo no Instagram, no sábado (15), mostrando a arte escolhida pelo atleta.

O pezinho da menina foi o desenho escolhido pelo craque para eternizar a relação entre pai e filha. O local escolhido foi a região da barriga, com a data de nascimento de Mavie junto do desenho.

"Mais uma vez, eternizando uma homenagem na pele do menino", escreveu Adão na publicação. Além disso, o tatuador também compartilhou o processo para o desenho.

Curiosos, internautas questionaram como havia sido a sessão de tatuagem e se Neymar chegou a demonstrar alguma dor durante a aplicação. "Na tatuagem, ele nunca demonstra dor alguma, mas sempre uso pomada", explicou.

Legenda: A parte escolhida pelo jogador foi a região do abdômen Foto: reprodução/Instagram

Neymar Jr. também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto do relacionamento entre ele e a influenciadora brasileira Carol Dantas. Já Mavie é fruto do namoro entre o jogador e a influenciadora Bruna Biancardi. Em outras ocasiões, o jogador já divulgou a relação entre os dois filhos.