Chef Gordon Ramsay sofre acidente de bicicleta; veja fotos

O chef de cozinha Gordon Ramsay, de 57 anos, revelou que sofreu um acidente de bicicleta em Connecticut. Através de uma publicação feita no último sábado (15) nas redes sociais, o britânico alertou para a importância de usar equipamentos de proteção.

"Tenho uma mensagem muito importante para todos os pais por aí... use um capacete!", escreveu no Instagram. "Esta semana tive um acidente muito grave enquanto andava de bicicleta em Connecticut", explicou.

No relato, Ramsay afirmou que não teve ferimentos graves, mas sofreu algumas lesões. "Estou indo bem e não parti nenhum osso, nem sofri ferimentos graves, mas estou um pouco machucado, parecendo uma batata roxa", escreveu.

O chef de cozinha ainda agradeceu a equipe médica do Lawerence + Memorial Hospital e reforçou a importância do uso de capacete. "Estou grato a todos os médicos, enfermeiros e funcionários do Lawerence + Memorial Hospital em Nova Londres que cuidaram de mim e me examinaram, mas ainda mais grato pelo meu capacete que salvou a minha vida", ressaltou.