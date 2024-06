Polícia aguarda laudo e depoimentos para definir causa de morte do cantor Nahim

A Polícia Civil aguarda o laudo necroscópico e irá ouvir testemunhas para elucidar a morte do cantor Nahim. O exame que aponta a causa da morte do artista deve ficar pronto em até 30 dias, segundo reportado pelo g1.

Nahim faleceu na última quinta-feira (13), aos 71 anos, após cair de uma escada no quintal de sua casa em Taboão, em São Paulo. O artista morava sozinho no imóvel, que não tinha sinais de invasão ou roubo.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos e encontrou o corpo do artista no local. O caso é investigado como 'morte suspeita' no 1º Distrito Policial.

Além das testemunhas que acionaram a polícia, a investigação deve ouvir parentes e amigos. Os agentes também procuram câmeras de segurança que podem ter registrado os últimos momentos de Nahim.

SUSPEITA DE MAL SÚBITO

Uma das hipóteses da polícia é que Nahim sofreu de mal súbito, caiu e morreu após bater a cabeça. A suspeita só pode ser confirmada, entretando, com laudo do Instituto Médico Legal que pode apontar traumatismo craniano.

Outra linha de investigação é de que Nahim teria tropeçado, caído e batido a cabeça. A Polícia também não descarta que o artista pode ter sido vítima de algum crime.

"O próprio IML irá apontar se ele ingeriu alguma substância tóxica que poderia ter relação com a morte dele. Tem muita coisa para ser investigada. Ele pode ter tido um infarto ou um AVC. Quem apontará isso será o laudo", afirmou o delegado Hélio Bressan ao g1.