Ex-esposa de Nahim não permite que filha vá a velório do pai

Andreia Andrade, ex-esposa do cantor Nahim, que morreu nesta quinta-feira (13), disse em entrevista ao SBT que não deixará a filha mais velha dos dois, Noelle, ir ao velório do pai, que acontece esta noite: "Não venha. Não vai se despedir do pai. Ela não vai entrar. Nem perca tempo".

O artista foi encontrado morto em sua casa, no bairro Jardim Maria Rosa, em São Paulo, aos 71 anos. Ele estava afastado da filha desde 2019, quando foi preso por desrespeitar uma medida protetiva.

"Ela lá e eu aqui. A vida é assim. Paguei escola e faculdade. Obrigação de pai. Se formou em Direito. Mas ela não foi me visitar quando estive no cadeião", disse o músico no ano passado, em entrevista ao canal Lisa, Leve e Solta.

'Estou muito em choque'

A ex do cantor foi ao Instagram desabafar que ficou abalada com a notícia. "É com muito pesar que eu venho aqui informar vocês que eu confirmo o fato do falecimento do Nahim. Estou muito em choque, não estou em condições de atender mensagens e ligações", disse ela em um vídeo postado no Instagram, em frente à delegacia.

Aos policiais, Andréia contou que esteve com Nahim na noite anterior. "Por coincidência, era Dia dos Namorados. Ela fez um jantar para ele e deixou a casa por volta de 0h40 desta madrugada", contou Helio Bresser, delegado seccional de Taboão da Serra (SP), que deu detalhes da investigação ao Uol.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, os dois pensavam em reatar o casamento, que terminou em outubro de 2023, após cinco anos.

Juntos, o ex-casal participou do reality show "Power couple", da TV Record. Já este ano, Andreia participou também de "A grande conquista", da mesma emissora.