Ex-esposa de Nahim conversou com cantor horas antes de morte e planejava reatar relacionamento

Andreia Andrade, a ex-mulher de Nahim, revelou que trocou mensagens com o cantor horas antes da morte dele. Nahim faleceu na manhã desta quinta-feira (13), aos 71 anos, após cair de uma escada. Eles se separaram em outubro do ano passado e ensaiavam uma reconciliação, segundo relato de Andreia ao portal Splash, do Uol.

"Ele estava ótimo de saúde. Foi uma fatalidade. Caiu da escada. Nossa última conversa foi ontem à noite. Ou seja, hoje de madrugada. E pelo que vi às 4h30 teve o ocorrido", afirmou a ex-participante do Power Couple.

Na última conversa do ex-casal no aplicativo de mensagens, que teria ocorrido entre 00h54 e 1h30, Nahim reclama do sinal da internet e diz que vai pedir melhorias ao provedor. Logo depois, eles se despedem.

Em uma publicação no Instagram, Andreia revelou estar assustada com a notícia da morte do ex-companheiro. "Estou muito em choque e não estou em condições de atender ligações e mensagens. Estou na delegacia, mais tarde vou passar as notas com o velório e todas as informações", escreveu.

Morte de Nahim

O cantor Nahim Jorge Elias Júnior, mais conhecido Nahim, morreu nesta manhã de quinta-feira (13), aos 71 anos, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

O óbito do artista foi registrado preliminarmente como sendo "suspeito", informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP) aos jornais O Globo e G1.

Natural do município paulista de Miguelópolis, Nahim ganhou projeção nacional ao participar de programas de auditório durante os anos 1980, e chegou a vencer o quadro "Qual é a música?", do Programa Silvio Santos.

Ao longo da carreira na música, interpretou sucessos como "Dá Coração", "Taka Taka" e "Coração de Melão", chegando a lançar 86 canções distribuídas em 14 álbuns.