Bruna Unzueta sai do PodDelas, e Tata Estaniecki vai apresentar solo após três anos de parceria

A influenciadora Tatá Estanieck anunciou na quinta-feira (1º) que irá apresentar sozinha o PodDelas pela primeira vez. Criado há três anos, o podcast estreou com apresentação da empresária e da influenciadora Flávia Pavanelli, que posteriormente anunciou sua saída do projeto e foi substituída por Boo Unzueta.

"Sempre amei fazer em dupla e foi muito divertido, mas agora senti que era uma nova fase e hora de mudar. A gente tem que acompanhar as tendências do mercado, o comportamento das pessoas e do nosso público. Hoje as pessoas não têm mais aquele tempo que tinham na pandemia de ficar três horas em casa assistindo bate-papo. Minha vida também está mais corrida com dois filhos. Achei que era a hora", disse Tata à Quem.

Em um evento realizado em São Paulo, a influenciadora revelou que o PodDelas agora é uma hub de conteúdo com programação diária no YouTube. Com quase três milhões de inscritos, o canal terá um novo programa de culinária e também manterá antigos porjetos, como o "PodEntrar" e "MaterniDelas".

SAÍDA DE BOO UNZUETA

Em junho, Tatá anunciou a saída de Boo. "Quero te agradecer demais, amiga, por você ter confiado em mim lá no começo quando eu te chamei", declarou a empresária na ocasião.

A saída de Boo gerou uma série de especulações na internet. Inicialmente, rumores apontavam que a influenciadora teria saúde por problemas de saúde mental, informação que foi negada por ela.

Internautas também repararam que as redes sociais do podcast anunciaram a saída de Boo, mas ela não repercutiu e nem comentou o assunto em seu próprio perfil.

Além disso, fãs da dupla notaram que Boo supostamente teria saído da empresa que fazia o gerenciamento de sua carreira. Anteriormente, ela disponibilizava nas suas redes sociais o e-mail comercial da Yzi Assessoria, empresa de Tata com sua irmã. Após sair do podcast, ela trocou o e-mail