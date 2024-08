Susana Vieira alfineta influenciadores que atuam em novelas da TV Globo

A atriz Susana Vieira, 81 anos, criticou a presença de influenciadores digitais na televisão, dizendo não compreender porque eles têm espaços em novelas da Globo. Em declaração feita ao Conexão Entrevista, acrescentou que deveriam considerar pessoas com mais tempo de experiência.

"Não tenho a menor noção do que eles (influenciadores) são, juro por Deus. Eu não entendo o que eles são meu amor. Influencer sou eu. Eu sou uma influência. Tô há 40 anos na TV Globo. Eu influenciei 40 (milhões) de pessoas dentro desses anos todos", afirmou.

"Influencer é o [Aguinaldo Silva, influencers são os atores da TV Globo, são os grandes atores. Influencers são os cantores brasileiros, os músicos brasileiros. Esses são os (verdadeiros) influencers". Susana Vieira Atriz

Conforme o Splash, Susana acredita que as personalidades do mundo artístico que devem receber o status de influenciador.

Críticas na internet

Susana também comentou sobre as críticas recebidas na internet. "Eu reajo pessimamente. Acho uma falta de respeito. Acho que as crianças não estão sendo bem educadas pelos pais, acho que as escolas não estão servindo pra nada".

"Eu sou ofendida na internet de 'velha'. Sabe o que eles acham que a gente é? Morto... Que devia estar morrendo. Eu não sei como eles escrevem uma coisa dessas", acrescentou.