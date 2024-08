Davi Brito fala sobre suposta medida protetiva solicitada por Tamires Assis: 'Perseguição'

O ex-BBB Davi Brito se pronunciou sobre suposto pedido de medida protetiva feito pela ex-affair Tamires Assis. Em stories publicados na tarde desta sexta-feira (2), o ganhador do reality da Globo afirmou que as acusações são faltas e que ele tomará "medidas cabíveis sobre esse assunto". No entanto, conforme o Hugo Gloss, a modelo Tamires já confirmou a procedência do documento.

No texto, que rodou as redes sociais, é detalhado que Tamires teria sofrido violência psicológica e ameaças do ex-namorado, com uso de uma arma de fogo.

"O Sr.Davi, em estado de embriaguez, teria realizado uma chamada de vídeo, e que, nesse momento, havia acabado de acordar. De forma agressiva, questionou seu paradeiro e exibiu uma arma de fogo, proferindo ameaças à vítima", detalhou o documento. A ameaça teria ocorrida no dia 15 de julho.

Além disso, o texto aponta que Tamires Borges de Assis teria feito um pedido de concessão de medida protetiva de urgência contra Davi.

Veja também Zoeira Ex-namorada de Davi Brito detona campeão do BBB 24: 'Narcisista' Zoeira Davi, do BBB 24, é criticado por mandar foto falsa de termômetro e cancelar encontro com affair

Pronunciamento de Davi Brito

No Instagram, Davi negou o caso e disse estar sendo perseguido na internet. "Que perseguição contra minha pessoa. Não posso tomar água de coco na Praia. Não posso postar uma foto, não posso fazer nada. Isso está ultrapassando limites já. Só peço a vocês que entendam na cabeça de vocês que eu sou um ser humano, tá?".

O ex-BBB explicou que fez um curso de tiro, mas disse que a situação não existiu.

"Até onde isso vai parar? Fico observando as acusações e as críticas, tudo que ficam falando sobre minha pessoa. Eu fui tomar um curso de tiro e já estão dizendo que eu ameacei pessoas com arma de fogo. Só estou passando aqui para deixar claro que o meu respeito vai continuar, a amizade também, e vida que segue". Davi Brito Ex-BBB

"A internet hoje, cada vez que passa, está ficando pior. E eu, Davi Brito, irei tomar medidas cabíveis sobre esse assunto. Agora fica muito nítido que isso é para me derrubar mais, não vai não, bebê. Deus está comigo. (...) É tanta mentira, que não tem nem meus dados nessa intimação", concluiu.