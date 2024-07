Ex-namorada de Davi Brito detona campeão do BBB 24: 'Narcisista'

Depois de "furar" um encontro com a então affair, a dançarina e influenciadora digital amazonense Tamires Assis, o ex-BBB Davi Brito voltou a ser um dos assuntos mais comentados na internet nesta segunda-feira (22). Isso porque a musa do Boi Garantido, que é amiga da também ex-BBB Isabelle Nogueira, revelou em um áudio publicado pelo colunista Erlan Bastos, do site 'Em Off', que o campeão do reality da Globo tem uma rotina "horrível" e entediante, além de ser "narcisista".

"Daqui a pouco ele ai fazer outra merda e não me esquecer. Pelo menos, assim, eu espero, porque quero minha paz. Esse cara me usou da maneira que ele precisava me usar e eu espero que ele pague por tudo o que está fazendo", desabafou Tamires.

"Ele é muito cancelado aqui no Amazonas. Quis me usar para ter uma recepção menos ruim, mais legalzinha. Então, usou toda essa situação. Desde o São João da Thay veio se aproximando, fazendo essas coisas, porque, se dependesse de mim, ele sempre soube que eu não queria expor nada", continuou a modelo.

A manauara também aproveitou para rasgar o verbo sobre a rotina do campeão do BBB 24 pós-reality: "A vida dele já é tão horrível. Pelo que eu percebi, o pouco que a gente conviveu... Ele me ligava de dia, de tarde e de noite, ligava de vídeo e a vida dele era um tédio, não fazia nada, não sai de casa para nada", alfinetou ela.

'Ficar sempre na mídia'

Em seu relato, Tamires disse ainda que o ex-brother vive preocupado em permanecer relevante na mídia. "Fica horas e horas em casa sem fazer nada, desorientado, procurando alguma coisa para fazer e aparecer, para ficar sempre na mídia. Essa é a intenção dele, mas ele só faz besteira", disparou a amiga de Isabelle.

Ela afirmou ainda que não quer mais ter seu nome associado ao do ex-motorista de aplicativo. "Fui odiada de graça pelas pessoas por estar perto dele e, agora, preciso desvincular minha imagem da imagem dele. Urgente", ela disse. "Ele é uma pessoa cabeça dura e não tem nada a ver comigo", concluiu.

Encontro cancelado

Toda a discórdia entre Davi e Tamires começou quando o ex-BBB publicou um conteúdo nos 'Stories' alegando que não poderia receber a affair — ela já estava no aeroporto de Brasília, a caminho de Salvador, vinda de Manaus — porque supostamente estava com uma febre de 38º depois de fazer uma tatuagem no braço.

À época, a dançarina fez uma publicação para dizer que teria que retornar para Manaus "por uma decisão que o Davi teve". "Ele disse que não está bem. Eu estava entrando no avião no momento em que ele me mandou uma foto do termômetro [depois, internautas descobriram se tratar de uma imagem falsa] e [dizendo] que estava passando mal".

Davi e Tamires deixaram de se seguir nas redes sociais logo após o episódio.