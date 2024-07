Tamires Assis fala sobre 'bolo' que levou de Davi: 'Não tem compatibilidade'

A musa do boi Garantido Tamires Assis se pronunciou nesta quarta-feira (17) após levar um bolo de Davi, vencedor do BBB 24. Ela estava viajando rumo a Salvador, onde passaria os próximos dias na companhia do affair, quando o ex-motorista de aplicativo disse que não poderia vê-la, alegando estar doente.

Ao 'Gshow', ela confirmou o cancelamento do encontro: “Ele realmente cancelou, eu achei que pudesse ir da mesma forma, até dei a ideia de cuidar dele até ele se recuperar, mas ele falou que não queria me receber daquela forma, que estava doente e não queria me receber mais”.

Tamires anda explicou que os dois ficaram bem próximos durante o Festival de Parintins deste ano, mas não havia acontecido nenhuma relação física entre eles.

“A minha ideia era que a gente tivesse um momento só nosso. Tínhamos planejado passar três dias em Salvador, e, depois, seguiríamos para Chapada Diamantina, para ficarmos só nós dois. Depois disso tudo, não tenho ideia, mas, na minha cabeça, não tem compatibilidade, não vejo mais um casal entre a gente, não consigo confiar. Não sei se pode continuar uma amizade, não sei”.

Febre

Na noite de terça-feira (16), Davi publicou nas redes sociais a foto de um termômetro marcando 38.6ºC, para justificar o fato de não poder se encontrar com Tamires. Alguns seguidores, no entanto, apontaram que o registro era, na verdade, uma foto tirada da internet.