Enquete A Grande Conquista: parcial aponta quem deve ganhar o reality show

Hadad deve ser o vencedor da segunda edição do reality show 'A Grande Conquista', da Record TV, segundo a parcial da enquete do Diário do Nordeste. A final do programa irá ocorrer na noite desta quinta-feira (18), a partir de 22h30min.

Também estão na final, concorrendo ao prêmio de R$ 1 milhão, além de Hadad, Fernando, Kaio e Rambo. Os quatro disputam o favoritismo do público.

Hadad, de acordo com a enquete do Diário do Nordeste, desponta com 42,5% dos votos como o favorito a levar o prêmio. Depois dele, aparecem Kaio (40,5%) e Rambo (11,3%). Fernando é o menos querido, tendo somente 5,7% dos votos.

Quando acontece a final?

A final de 'A Grande Conquista' acontece nesta quinta-feira (18), a partir de 22h30, na tela da Record TV.