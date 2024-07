Silvio Santos é internado com H1N1 e passa por exames em São Paulo, diz jornal

Silvio Santos está internado com H1N1 em São Paulo, segundo apuração do jornal Folha de S. Paulo. O apresentador de 93 anos estaria passando por uma bateria de exames por conta de sua idade avançada.

Em resposta à Folha, o SBT teria dito que o patriarca da família Abravanel passa bem. A reportagem do Diário do Nordeste procurou o Hospital Albert Einstein, e a unidade saúde disse não ter informações.

Fontes próximas ao apresentador teriam sido ouvidas nesta tarde e informaram que ele não tem previsão de alta. Nas redes sociais, as filhas de Silvio não comentaram sobre o assunto.

O apresentador está afastado do SBT há cerca de dois anos, e não faz mais aparições públicas. O Programa Silvio Santos é comandado atualmente por Patrícia Abravanel.

'Um Silvio Santos que não existe mais'

Recentemente, Cintia Abravanel abordou o estado de saúde do pai idoso em entrevista justamente ao F5, da Folha de S. Paulo, e disse que o antigo Silvio Santos "não existe mais".

“O meu pai está ótimo. Às vezes, ele fala que vai voltar a trabalhar, outras, não. Diz que está com preguiça e ele pode ter preguiça. Mas o que mais me preocupa é a expectativa do público e a saudades das pessoas de um Silvio Santos que não existe mais”, afirmou.