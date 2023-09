Silvio Santos completa um ano longe de gravações no SBT; equipe do apresentador diz em 'férias'

O apresentador Silvio Santos, 92 anos, completa um ano afastado das gravações do SBT nesta quinta-feira (21). Em abril, ele considerou retornar aos palcos do programa, mas desistiu por conta das mudanças de temperatura em São Paulo. As informações são da Folha de S. Paulo.

Apesar de estar afastado, segue ditando os rumos do SBT. "Ele não anunciou ainda a sua aposentadoria, está de férias", detalhou a emissora em nota à Folha.

Antes do atual "recesso", o apresentador já tinha se afastado por dois anos, entre 2019 e 2021, durante o pico da pandemia de Covid-19. O programa está sendo apresentado pela filha de Silvio, Patrícia Abravanel.

Estado de saúde do apresentador

Em junho deste ano, a apresentadora Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, comentou sobre o estado de saúde do apresentador. “Ele está bem, está melhor que nós. Ele assistiu ao programa que a gente fez em homenagem a ele, curtiu, se emocionou e deu risada”, contou ela, em entrevista à Glamour.

Silvio Santos está com 92 anos e já foi alvo de boatos sobre falecimento.

No início de junho, ele também não participou do especial de 60 anos do Programa Silvio Santos, o que fez a web questionar o estado de saúde do apresentador.