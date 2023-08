Silvia Abravanel diz que Silvio Santos não queria vê-la na faculdade: ‘bati de frente com ele'

Silvia Abravanel, filha número dois de Silvio Santos, contou em participação no podcast “Podpah” que o pai não queria que ela fizesse faculdade. A apresentadora passou no curso de Medicina Veterinária e chegou a morar em um quiosque de lanches porque não teve ajuda financeira do genitor.

“Eu sou formada em medicina veterinária. Quando eu entrei na faculdade, ele não queria. Tinha que vender livro para poder comprar o meu material de escola. Como ele não queria de jeito nenhum que eu fizesse faculdade, ele ia me pressionando”, disse ela.

Silvia explicou que tinha 16 anos quando começou a trabalhar com o pai no SBT. No entanto, aos 19 anos, passou no vestibular e decidiu fazer faculdade, o que não foi bem aceito pelo apresentador. “Era meu sonho. Então, ele ficou me pressionando. E eu adoro trabalhar sob pressão, ele me ensinou isso. Eu bati de frente com ele e me formei. Eu tinha que mostrar que tinha opinião. Não podia fazer uma coisa porque ele queria”.

Moradia

Ela ainda relembrou que o pai estava no exterior quando ela passou no curso. Quando Silvio retornou ao Brasil, ela avisou que estava indo morar em Presidente Prudente, interior de São Paulo, para estudar. “Fui morar num quiosque de lanche, porque ele não pagou nada, não me deu conforto. Ele bateu de frente, e eu bati mais ainda. Era meu sonho”.

Três anos depois após ter se formado, Silvio Santos pediu que Silvia voltasse a trabalhar na TV. Apesar de não ter ambição de trabalhar no meio artístico, ela acabou gostando da profissão.