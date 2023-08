Flora Gil fala sobre estado de saúde de Preta Gil: 'cirurgia correu muito bem'

Flora Gil, esposa de Gilberto Gil, atualizou o estado de saúde de Preta Gil, sua enteada, nesta quinta-feira (17). A cantora passou por um procedimento, quarta-feira (16), para retirada de um tumor no intestino.

“Ela está bem e a cirurgia, segundo a equipe médica, correu muito bem. Vim do Rio para vê-la na volta da cirurgia e fiquei muito feliz com o relato dos médicos”, disse Flora, em entrevista à “Quem”.

“Agora é se recuperar dia após dia recebendo carinho e amor dos amigos e da família. A equipe médica é espetacular e estamos todos felizes depois da cirurgia”, acrescentou ainda.

A cirurgia aconteceu em São Paulo, no hospital Sírio-Libanês, onde Preta estava internada desde domingo (13).

Câncer

A artista foi diagnosticada com um câncer no intestino em janeiro deste ano. "Tenho adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante", disse ela na ocasião.