'Um Silvio Santos que não existe mais', diz Cíntia Abravanel sobre estado de saúde do pai

A filha de Silvio Santos, Cintia Abravanel, falou sobre o estado de saúde do pai, que está afastado das telinhas brasileiras desde 2022. Apesar da expectativa do público de voltar a ver o apresentador no programa dele, ela disse que o antigo Silvio "não existe mais". Em entrevista ao F5, da Folha de S.Paulo, ainda ressaltou que ele tem descansado.

“O meu pai está ótimo. Às vezes, ele fala que vai voltar a trabalhar, outras, não. Diz que está com preguiça e ele pode ter preguiça. Mas o que mais me preocupa é a expectativa do público e a saudades das pessoas de um Silvio Santos que não existe mais”, afirmou.

“Ele é um senhor de 94 anos e não tem mais aquele pique e aquela disposição. Acho que ele merece descansar. Ele passou o bastão para a Patrícia, deu o programa para ela fazer do jeito dela, com a cara dela. O mesmo fez com todas as meninas e é isso. Mas, se um dia ele quiser voltar, ele volta”. Cintia Abravanel Filha de Silvio Santos

'Nunca quis trabalhar na televisão'

Na entrevista, Cintia ainda comentou que nunca teve o desejo de participar de algum programa do SBT. “Deus me livre e guarde. Nunca quis trabalhar na televisão, pois tenho um gênio muito forte e não conseguiria fazer do meu jeito. Foi muito bom ter ficado no teatro, fazer um trabalho incrível com o Centro Cultural. Me sinto realizada”, disse.

Enquanto artista plástica, destacou que sempre teve um lugar nas artes. Primeiro, no teatro, agora, nas artes plásticas.

Divisão da herança de Silvio Santos

Neste ano, Silvio Santos deixou definido que seu patrimônio será dividido entre as seis filhas, Cintia, Silvia, Renata, Rebeca, Patrícia e Daniela, e sua esposa, Íris Abravanel.

Na partilha, cada filha receberia o valor de R$ 100 milhões, além de outros bens e imóveis. A informação foi divulgada pela Record TV. Segundo a Forbes, o dono do SBT possui uma fortuna avaliada em R$ 1,6 bilhão.

Cintia confirmou a informação. “O meu pai já dividiu, sim, uma parte da herança, e eu acho importante. Ele está tendo a oportunidade de ver o que nós estamos realizando com as coisas que ele construiu. Achei muito inteligente da parte dele poder acompanhar tudo isso. Nada valeria a pena se ele não estivesse mais aqui", concluiu.