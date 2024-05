Aos 93 anos, Silvio Santos define valor da herança das seis filhas

Aos 93 anos e afastado do trabalho no SBT, Silvio Santos já deixou definido que seu patrimônio será dividido entre as seis filhas, Cintia, Silvia, Renata, Rebeca, Patrícia e Daniela, e sua esposa, Íris Abravanel.

Na partilha, cada filha receberia o valor de R$ 100 milhões, além de outros bens e imóveis. A informação foi divulgada pela Record TV. Segundo a Forbes, o dono do SBT possui uma fortuna avaliada em R$ 1,6 bilhão.

O jornal O Globo entrou em contato com o SBT para confirmar a informação, mas a emissora informou que não comenta sobre a vida pessoal do apresentador.

Apesar de já ter deixado seu testamento definido, as últimas notícias dadas pela família apontam que Silvio não possui graves problemas de saúde, embora não tenha retornado para seu trabalho no SBT.