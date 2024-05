O que acontece com Lygia em Cheias de Charme? Relembre o destino da personagem na novela

Os dias de Lygia (Malu Gali) na novela Cheias de Charme ficarão complicados. Ela irá negligenciar a saúde e passará um tempo hospitalizada. Ela será inicialmente diagnosticada com apendicite aguda supurada, e terá de passar por uma cirurgia de emergência.

A primeira ida ao hospital ocorre após ela depor no caso de Chayene (Cláudia Abreu) e Penha (Taís Araúo). Nos próximos capítulos do folhetim, que é reexibido atualmente na TV Globo, ela vai ao pronto-socorro sozinha.

A médica avisará que o caso é grave: "Cirurgia imediata". A advogada não terá acompanhantes, e se surpreenderá ao receber uma visita de Penha.

O marido da advogada foi procurar por Samuel (Miguel Roncato) em Niterói. "Como eu fui deixar a coisa chegar nesse ponto? Apendicite supurada é muito grave, teve uma amiga minha de colégio que morreu disso. E se me acontece alguma coisa nessa altura da vida? Com a Manu [Bia Passos] pequena... O Alejandro ajuda. mas ele é mais criança que os meninos. O que vai ser da minha família sem mim?", desabafa Lygia.

Piora no estado de saúde

Lygia vai piorar e será diagnosticada com pneumonia após a operação no apêndice. Ela vai ser transferir para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Com medo de perder a ex-patroa, Penha vai sofrer, mas a personagem vai se recuperar e sair da UTI.

A advogada terá um final conturbado, após descobrir a traição do marido. Ela terminará a novela ao lado de Gilson (Marcos Pasquim), que é pai de Samuel.