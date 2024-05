Morre Morgan Spurlock, diretor do documentário Super Size Me, aos 53 anos

O documentarista estadunidense Morgan Spurlock morreu em decorrência de um câncer nesta sexta-feira (24), aos 53 anos, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. A morte foi confirmada pela família à revista Variety.

O irmão do artista, Craig Spurlock, com quem ele trabalhou em diversos projetos, lamentou o falecimento do diretor e destacou a criatividade e contribuição de Morgan para a indústria cinematográfica.

"Morgan nos deu muito através de sua arte, ideias e generosidade. Hoje o mundo perdeu um verdadeiro gênio criativo e um homem especial. Estou muito orgulhoso de ter trabalhado junto com ele", disse Craig à Variety.

Veja também Zoeira Céline Dion se emociona ao falar sobre condição neurológica rara em trailer de novo documentário; veja Zoeira Sean Kingston é preso na Califórnia, nos Estados Unidos

Carreira

O trabalho de maior destaque de Morgan Spurlock foi "Super Size Me - A Dieta do Palhaço", de 2004, indicado ao Oscar de melhor documentário e vencedor do prêmio do júri em Sundance. No filme, Spurlock se desafia a provar que um Big Mac é tão prejudicial à sua saúde quanto um maço de cigarros. Para concluir o desafio, ele come apenas alimentos da rede de fast-food McDonald’s por 30 dias.

Morgan também contribuiu com séries documentais para redes de televisão com CNN e FX e esteve à frente de projetos como "Freakonomics" e "One Direction: This Is Us", documentário em 3D da banda.