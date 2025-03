Previsão do signo de Áries para hoje, 14 de março

Hoje temos um eclipse lunar total. A Lua em Virgem, junto ao Nodo Sul, aponta para aquilo que precisamos soltar. O Sol em Peixes pede que você se abra a novas possibilidades. Chega do mesmo. Você precisa deixar fluir e sair desses ciclos repetitivos. Chega de desperdiçar sua energia, seu tempo e sua saúde mental com o que não faz mais sentido. Olhe a vida por outro ângulo.

Vá para onde há emoção, intuição e vibração. Chega de velhos métodos e de querer controlar tudo o tempo todo. O momento pede equilíbrio não só físico, mas também mental, emocional e espiritual. Você não pode viver mais no modo automático. Não deixe que a rotina o aprisione. Tente perceber as belezas ao seu redor, mastigue com calma, desacelere. Como você tem administrado o seu tempo? Você não pode mais fugir. Talvez tenha feito isso de forma inconsciente, mas o eclipse de hoje revela o que precisa ser visto. Não há como ignorar.



Você já deve estar sentindo essa energia ao longo da semana e continuará sentindo. O que você quer liberar? Chegou a hora de se despedir de maus hábitos e de tudo que afeta sua autoestima. As portas estão abertas. Observe. Você vai encontrar a saída. As máscaras estão caindo. Não dá mais para continuar na mentira.

Signo de Áries hoje

Este eclipse ilumina sua rotina e saúde. Você precisa equilibrar melhor suas obrigações e o descanso. Cuidar do corpo é importante, mas sua saúde mental e emocional também exigem atenção. Desapegue da necessidade de controle.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.