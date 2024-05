Céline Dion se emociona ao falar sobre condição neurológica rara em trailer de novo documentário; veja

Céline Dion, de 56 anos, aparece falando sobre síndrome da pessoa rígida (SPR) em trailer do novo documentário "Eu Sou: Celine Dion", divulgado nesta quinta-feira (23). O filme chega ao catálogo do Prime Video no dia 25 de junho.

"Eu fui diagnosticada com um transtorno neurológico muito raro e eu não estava pronta para falar nada antes. Mas eu estou pronta agora", conta Céline, emocionada.

No últimos segundos do trailer, Céline chora ao dizer que sente falta de estar com seus fãs. "Não é difícil fazer um show, sabe. É difícil cancelar um. Eu estou trabalhando duro todos os dias, mas eu tenho que admitir que tem sido uma luta. Eu sinto tanta falta. As pessoas, eu sinto falta delas".

Atualmente impedida de se apresentar, ela diz ainda no trailer: "Não irei parar".

A voz

O documentário vai contar a história da artista cinco vezes vencedora do Grammy. No trailer, vídeos antigos e atuais da carreira e vida da musa se misturam. "Minha voz é condutora da minha vida. Quando sua voz traz alegria para você, você é o melhor de si mesmo. Eu preciso do meu instrumento", se orgulha a canadense.

Em dezembro de 2022, Céline divulgou que estava diagnosticada com a condição. Desde então ela não faz shows. Sua última aparição pública foi no Grammy, em fevereiro desde ano, quando fez uma aparição surpresa para anunciar a categoria mais importante da noite, a de álbum do ano. vencida por Taylor Swift.

A síndrome costuma surgir entre 40 e 60 anos de idade, causaneo rigidez e espasmos cada vez mais contínuos nos músculos. Estima-se que atinja cerca de uma a duas pessoas a cada um milhão.

Foto: Reprodução/Prime Video Brasil