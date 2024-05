Netflix aumenta preços da assinatura no Brasil; veja novos valores

A plataforma de streaming Netflix aumentou o preço de todos os seus planos nesta quinta-feira (23). O novo reajuste ocorreu sem um anúncio formal aos assinantes. De acordo com o site da empresa, a partir de hoje, os valores de assinatura no Brasil começam a partir de R$ 20,90. Antes, o menor preço era de R$ 18,90 para contas do plano mais básico, 'Padrão com Anúncio'.

Em nota enviada ao site TechTudo, a assessoria da Netflix justificou a atualização."Oferecemos uma variedade de preços e planos que se ajustam a diversas necessidades. Para oferecer cada vez mais opções de entretenimento aos nossos assinantes, ocasionalmente atualizamos nossos preços. A partir de hoje, nossos preços no Brasil começam a partir de R$ 20,90", disse a empresa.

Veja novos preços da Netflix

Padrão com Anúncio: de R$ 18,90 para R$ 20,90

Padrão: de R$ 39,90 para R$ 44,90

Premium: de R$ 55,90 para R$ 59,90

No entanto, o valor pelo compartilhamento de senha se manteve em R$ 12,90 para cada perfil.

A última vez que a Netflix alterou os valores de assinatura foi em 2023, quando a empresa anunciou o fim do plano básico no Brasil e aumentou os preços do plano em países como Estados Unidos, Reino Unido e França.

Veja também Zoeira Disney+ anuncia aumento do preço da assinatura em cerca de 30% após união com Star+; veja os valores Zoeira Netflix: lançamentos da semana de 19 a 25 de maio Zoeira Escândalo Ashley Madison: vazamento de dados de site para casados infiéis inspira série da Netflix

Os reajustes de valores é uma tendência entre as plataformas de streaming. Nesta quarta-feira (22), a Disney+ também anunciou o aumento de preços de assinatura do serviço. O acréscimo acontecerá após a fusão com o Star+ — prevista para acontecer no dia 26 de junho.

A partir desta data, a plataforma começa a oferecer dois tipos de adesão: a padrão, por R$ 43,90 na assinatura mensal, ou R$ 368,90 no anual. E a premium, por R$ 62,90 mensal e R$ 527,90 anual.