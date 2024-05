Disney+ anuncia aumento do preço da assinatura em cerca de 30% após união com Star+; veja os valores

A plataforma de streaming Disney+ anunciou, nesta quarta-feira (22), um aumento nos valores de assinatura do serviço. O acréscimo acontecerá após a fusão com o Star+ — prevista para acontecer no dia 26 de junho.

A partir desta data, a plataforma começa a oferecer dois tipos de adesão: a padrão, por R$ 43,90 na assinatura mensal, ou R$ 368,90 no anual. E a premium, por R$ 62,90 mensal e R$ 527,90 anual.

Atualmente, o plano padrão custa R$ 33,90 ao mês e R$ 279,90 ao ano; enquanto o Combo+, que deixará de existir após a junção, custa R$ 55,90 ao mês e permite acesso ao Disney+ e ao Star+.

Diferentes categoria

Com a união das plataformas, o plano padrão passa a incluir os catálogos de Disney+ e do Star+ no mesmo aplicativo, com acesso aos canais ESPN e ESPN3, reprodução de vídeo com qualidade em 1080p Full HD e áudio com qualidade de até 5.1, e a possibilidade de utilização simultânea em até dois aparelhos.

Já o plano premium também inclui os catálogos da Disney+ e do Star+ no aplicativo, além do catálogo completo dos canais ESPN, reprodução de vídeo com qualidade até 4K UHD e HDR com possibilidade de até quatro dispositivos utilizando simultaneamente.

Utilizando um padrão parecido com o adotado pela Netflix, o compartilhamento de senhas será bloqueado a partir de julho, e fica estabelecido em contrato que a divisão fica restrita a dispositivos de uma mesma residência, com a possibilidade de se adicionar membros extra, de forma paga. Os valores ainda não foram divulgados.