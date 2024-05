Enquete A Grande Conquista: quem deve ficar na votação da segunda Zona de Risco da Mansão? Vote

Any, Brenno e MC Mari estão na segunda Zona de Risco da fase de mansão em A Grande Conquista 2, da Record TV. A formação foi finalizada nessa quarta-feira (22), com o resultado da Prova da Virada, quando Kaio conseguiu se livrar da berlinda e indicou a funkeira para seu lugar.

O menos votado do trio pelos espectadores será eliminado do reality show nesta quinta-feira (23). Abaixo, revele quem você deseja que permaneça no programa.

VOTE NA ENQUETE

inter@

Veja também Zoeira Morre Charlie Colin, ex-baixista do Train, após escorregar no chuveiro Zoeira RBD suspende turnê após suspeita de desvio de US$ 1 milhão de produtora Zoeira Consumidora quase 'passa mal' com body splash de Virginia e vídeo viraliza

FORMAÇÃO DA ZONA DE RISCO

Nessa terça-feira (21), os donos da mansão, Kaio e Hadad, indicaram Brenno para a berlinda.

Em seguida, foi a vez dos participantes escolherem qual dos donos seria enviado para a Zona de Risco. Kaio foi o mais votado, ao receber nove indicações.

Vinigram recebeu um poder no Faro e precisou imunizar alguém antes da votação. Então ele escolheu Liziane. Em seguida, a mansão se reuniu para indicar outro conquisteiro. Any e Guipa empataram, cada um com quatro votos. Hadad desempatou e escolheu Any para fechar a versão provisória da segunda Zona de Risco da fase de mansão.

Nessa quarta-feira, os três disputaram a Prova da Virada, que exigiu raciocínio, agilidade e pontaria. Eles precisaram acertar cinco bolas em um alvo, após enfrentar um circuito de obstáculos. Era necessário encaixar três bolas na estrutura.

Kaio se saiu melhor e se livrou da berlinda. Ele indicou MC Mari para seu lugar, finalizando a segunda Zona de Risco da fase de mansão.