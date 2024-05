Morre Charlie Colin, ex-baixista do Train, após escorregar no chuveiro

Charlie Colin, ex-baixista do grupo Train, morreu em um acidente doméstico em Bruxelas, na Bélgica. Um dos fundadores da banda, o músico de 58 anos teria escorregado e caído enquanto estava no chuveiro, segundo relatos da mãe dele para o portal TMZ, nesta quarta-feira (22).

Ainda de acordo com a mãe de Colin, ele só foi encontrado quando os donos da residência em que ele estava voltaram de viagem, há cerca de cinco dias. Ele cuidava da residência de amigos na cidade belga, onde dava aulas de música em um conservatório e trabalhava em um estúdio.

“Quando conheci o Charlie Colin, apaixonei-me por ele. Ele era o cara mais querido. Vamos fazer uma banda que é a única coisa razoável a fazer. O seu baixo único e o seu belo trabalho de guitarra ajudaram a fazer com que as pessoas nos reparassem em SF [São Francisco] e além. Terei sempre um lugar quente para ele no meu coração”, diz publicação do Train em homenagem ao músico.

O baixista ajudou a fundar a banda em São Francisco, nos Estados Unidos, em meados dos anos 90, ao lado de OG Pat Monahan, Rob Hotchkiss, Jimmy Stafford e Scott Underwood.

Colin deixou a banda em 2003, logo após Train conquistar dois Grammys de “Melhor Canção de Rock” e outro de “Melhor Vocalista Acompanhante de Arranjo Instrumental”, no ano anterior.

O grupo alcançou fama com seu álbum de estreia “Train”, em 1998, emplacando sucessos como "Drops of Jupiter", "Meet Virginia" e "Hey, Soul Sister".