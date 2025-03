Previsão do signo de Aquário para hoje, 18 de março

A Lua segue seu curso no signo de Escorpião e se alinha com Marte em uma conversa intensa, cheia de energia transformadora. O dia pede ação. É hora de fazer os cortes necessários e recomeçar. Não dá mais para adiar, se esconder ou esperar. Você tem poder, mais do que imagina. O momento é de tomar as rédeas da própria vida, assumir seu espaço e se movimentar com confiança. Basta sair da inércia e permitir que sua força interior conduza os próximos passos. A pergunta do dia é: como você pode usar seu poder a seu favor?

Signo de Aquário hoje

O dia pede ação e estratégia no seu trabalho e na sua rotina. A Lua movimenta sua casa da carreira e Marte aciona sua casa da saúde, sugerindo que você precisa equilibrar sua energia entre produtividade e autocuidado. Se algo precisa ser transformado na sua rotina, hoje é o momento certo para começar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.