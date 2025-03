Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (20/3)

Hoje, às 6h, o Sol entra em Áries, marcando o início do ano novo astrológico. Um Sol exaltado, que brilha sem esforço, trazendo força, coragem e impulso para novos começos. No Hemisfério Norte, inicia-se a primavera, e no Hemisfério Sul, o outono – tempos de mudança e renovação.



A energia ariana chega com tudo, abrindo caminhos com ação e determinação. Marte, regente de Áries, está em Câncer, o que pode trazer um tom mais emocional às nossas iniciativas, pedindo acolhimento e conexão com nossos desejos internos.



A quinta-feira traz um céu incrível! A Lua otimista em Sagitário faz trígono com Vênus e Mercúrio, favorecendo interações leves, boas conversas e oportunidades de crescimento. No fim do dia, a Lua se opõe a Júpiter, pedindo equilíbrio entre entusiasmo e exageros.



Olhe para os seus interesses, pensamentos e ideias. Sua autonomia está em jogo: para onde você quer direcionar sua energia neste novo ciclo?

Áries

Feliz ano novo astrológico, ariano! Seu momento chegou, e a energia está ao seu favor. O Sol brilha em seu signo, trazendo impulso, confiança e vontade de agir. Marte em Câncer pede que você alinhe sua coragem com seu coração. Vá com tudo, mas sem atropelar seus sentimentos.

Touro

A nova temporada pede que você se reconecte consigo antes de sair por aí tomando grandes decisões. O Sol em Áries ilumina seus medos, um chamado para silenciar e planejar. O que precisa ser encerrado antes de um novo ciclo começar? Olhe para isso com carinho.

Gêmeos

As portas estão abertas para conexões importantes! O Sol vai iluminar seus grupos e amigos, ativando redes, projetos e oportunidades coletivas. A Lua em Sagitário ilumina sua necessidade de liberdade e movimento, então aproveite para expandir sua visão de mundo.

Câncer

O ano novo astrológico coloca sua vida profissional em evidência. O Sol ilumina sua carreira, trazendo oportunidades de crescimento e reconhecimento. Marte no seu signo pede que você lide com os desafios de forma mais estratégica e emocionalmente madura.

Leão

A energia ariana te impulsiona para novos horizontes. O Sol em Áries ilumina seus conhecimentos, incentivando estudos, viagens e experiências que ampliem seu olhar. A Lua em Sagitário reforça esse movimento. É hora de sair da zona de conforto e buscar inspiração!

Virgem

O Sol em Áries ilumina as travessias que você precisa fazer, pedindo transformações profundas. Questões financeiras, emocionais e de poder pessoal estão em destaque. Permita-se mudar, mas sem pressa. A Lua em Sagitário pede que você amplie sua visão sobre o que precisa ser renovado.

Libra

O novo ano astrológico mexe diretamente com seus relacionamentos. O Sol em Áries ilumina suas parcerias, trazendo reflexões sobre o equilíbrio entre o eu e o outro. A Lua em Sagitário favorece conversas que ampliam horizontes. Como você quer se relacionar daqui para frente?

Escorpião

A energia ariana te convida a renovar sua rotina e hábitos. O Sol em Áries ilumina as estruturas da sua vida, pedindo mais disciplina e foco na sua saúde. Pequenas mudanças podem gerar grandes impactos. A Lua em Sagitário traz oportunidades para crescer profissionalmente.

Sagitário

Hoje o dia vibra na sua sintonia! O Sol entra em Áries e a Lua no seu signo traz otimismo e entusiasmo. É um momento de abrir caminhos, confiar no seu potencial e investir no que te faz bem. No fim do dia, cuidado com exageros e impulsividade.

Capricórnio

O Sol em Áries ilumina suas raízes, trazendo foco para sua base emocional e familiar. Questões internas e estruturais podem vir à tona. A Lua em Sagitário pede que você olhe para o passado sem medo e entenda como ele influencia suas escolhas.

Aquário

Com o Sol em Áries, sua comunicação ganha força e dinamismo. É um ótimo momento para expressar suas ideias e buscar aprendizados. A Lua em Sagitário amplia sua necessidade de troca e movimento. Esteja aberto a novas conversas e insights.

Peixes

A temporada ariana te impulsiona a organizar suas finanças e prioridades. O Sol ilumina seus recursos, favorecendo ganhos, mas também pedindo responsabilidade com o dinheiro. A Lua em Sagitário destaca sua ambição, mas evite decisões impulsivas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.