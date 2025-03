Diretor palestino vencedor do Oscar é espancado e detido por militares israelenses

Em um relato no X (antigo Twitter), o co-diretor do documentário “Sem Chão” (No Other Land), Yuval Abraham, disse que o seu colega Hamdan Ballal foi pego e ferido nesta segunda-feira (24), por colonos na Cisjordânia. “Ele tem ferimentos na cabeça e no estômago, sangrando”, escreveu Abraham na rede social.

Segundo a publicação, Ballal foi retirado da ambulância e posteriormente levado pelos militares israelenses mesmo sem ter recebido todo tratamento. Ele se encontra detido em uma delegacia. As Forças de Defesa de Israel disseram que estão investigando o caso, mas não deram outros detalhes.

O ataque ocorreu na segunda-feira à noite na vila de Susiya, que é a cidade natal de Hamdan Ballal, e fica na área de Masafer Yatta, hoje um assentamento isralense. Segundo um grupo de ativistas judeus, a tensão começou quando os moradores da vila encorajaram um outro colono a sair, e que dezenas — alguns mascarados e carregando armas como facas e um rifle de assalto — supostamente apareceram e atacaram algumas casas, roubando câmeras de segurança e destruindo tanques de água. Ballal já havia recebido outras ameaças de colonos judeus anteriormente.

Vencedor do Oscar

Dirigido por 4 diretores - dois israelenses e dois palestinos - o documentário “Sem Chão” (No Other Land), trata do deslocamento forçado de palestinos de Masafer Yatta, em meio a crescente amizade entre um ativista palestino e um jornalista israelense. O longa não chegou a ser lançado nos Estados Unidos, algo que os diretores acreditam ter relação com o apoio militar do país a Israel. Durante o discurso de aceitação do prêmio do Oscar 2025, em 2 de março, os cineastas criticaram a política externa americana. “Apelamos ao mundo para que pare com a injustiça e pare com a limpeza étnica do povo palestino”, disseram na ocasião.

