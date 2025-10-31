Menino de 4 anos morreu em 8 de março de 2021
Produção de Dora Vergueiro terá exibição no Cinema do Dragão e no Cine Teatro São Luiz
“Aldeas – Uma Nova História” deve ser o título do produto audiovisual que ainda não tem data de lançamento
Produção integra a série “Ceará Francês” e mostra os motivos pelos quais Icó foi decisiva para o desenvolvimento do Estado e como a cidade mantém a paisagem afrancesada até hoje
Segundo o jornal Haaretz, Hamdan Ballal, foi linchado em um assentamento na Cisjordânia
Disponível gratuitamente no YouTube, produção destaca como Assunção influenciou diferentes gerações e de que forma a casa dela resguarda vasto acervo sobre Padre Cícero
Filme vai retratar a chegada de John Lennon a Nova York, no início dos anos 1970
A influenciadora concedeu entrevista à produção do documentário "Belo, Perto Demais da Luz"
Ela coescreveu a música após assistir a uma versão inicial do documentário
Jornalista está afastado da televisão desde que foi diagnosticado com demência frontotemporal, em 2023