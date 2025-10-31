Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Dr. Jairinho e Monique Medeiros são acusados pela morte do menino Henry Borel, de 4 anos

País

Caso Henry Borel: crime contra criança vira documentário ‘A Marca da Maldade’

Menino de 4 anos morreu em 8 de março de 2021

Redação 12 de Julho de 2025
Bastidores de gravação do doc 'A Beleza Oculta no Poder Feminino'

Verso

Doc 'A Beleza Oculta no Poder Feminino' sobre mulheres do Ceará ganha exibição gratuita em Fortaleza

Produção de Dora Vergueiro terá exibição no Cinema do Dragão e no Cine Teatro São Luiz

Redação 16 de Junho de 2025
Martin Scorsese e o Papa Francisco em postagem de anúncio

Mundo

Martin Scorsese anuncia documentário com 'última entrevista' do Papa Francisco

“Aldeas – Uma Nova História” deve ser o título do produto audiovisual que ainda não tem data de lançamento

Redação 01 de Maio de 2025
Fachada do Teatro da Ribeira dos Icós, primeiro teatro do Ceará e totalmente influenciado pela cultura francesa

Verso

Sabia que existe uma Paris no sertão cearense? Documentário explica por que Icó é mais francesa que você imagina

Produção integra a série “Ceará Francês” e mostra os motivos pelos quais Icó foi decisiva para o desenvolvimento do Estado e como a cidade mantém a paisagem afrancesada até hoje

Diego Barbosa 31 de Março de 2025
O co-diretor Hamdan Ballal segura a estatueta do Oscar de Melhor Documentário por Sem Chão após aceitação na cerimônia. Ele usa um paletó preto.

Zoeira

Diretor palestino vencedor do Oscar é espancado e detido por militares israelenses

Segundo o jornal Haaretz, Hamdan Ballal, foi linchado em um assentamento na Cisjordânia

Redação 24 de Março de 2025
Da janela aos corredores, passando pela sala cravejada de retratos, é possível acessar as particularidades da Mestra no documentário por meio da casa dela

Verso

Conheça Assunção Gonçalves, Mestra da Cultura que conviveu com Padre Cícero e marcou a história de Juazeiro do Norte

Disponível gratuitamente no YouTube, produção destaca como Assunção influenciou diferentes gerações e de que forma a casa dela resguarda vasto acervo sobre Padre Cícero

Diego Barbosa 22 de Março de 2025
Imagem em preto e branco de John Lennon e Yoko Ono. Eles estão sentados, com Lennon usando óculos e uma camisa jeans, enquanto Yoko usa óculos escuros.

Verso

Novo documentário de John Lennon e Yoko Ono ganha trailer; assista

Filme vai retratar a chegada de John Lennon a Nova York, no início dos anos 1970

Redação 13 de Março de 2025
Gracyanne é uma mulher alta, musculosa, de cabelo longo liso e preto. Na foto, ela está de vestido vermelho de alça sentada em um estúdio, sorrindo

Zoeira

Gracyanne Barbosa diz que Belo 'mente compulsivamente' e explica o fim do casamento de 16 anos

A influenciadora concedeu entrevista à produção do documentário "Belo, Perto Demais da Luz"

Redação 28 de Novembro de 2024
Elton John e Brandi Carlile

Zoeira

Novo documentário da Disney+ 'Elton John: Never Too Late' ganha canção do astro com Brandi Carlile

Ela coescreveu a música após assistir a uma versão inicial do documentário

Redação 15 de Novembro de 2024
Com demência, repórter Maurício Kubrusly ganha documentário sobre sua vida na Globoplay

Zoeira

Ex-repórter Maurício Kubrusly será tema de documentário na Globoplay

Jornalista está afastado da televisão desde que foi diagnosticado com demência frontotemporal, em 2023

Redação 07 de Novembro de 2024
1 2 3