Adriane Galisteu explica por que Ayrton Senna censurou suas fotos para a Playboy

Adriane Galisteu revelou detalhes sobre um episódio pouco conhecido de sua vida ao lado de Ayrton Senna: o ensaio fotográfico para a "Playboy" que nunca chegou a ser publicado.

As imagens, feitas em 1993, mostravam a então modelo de 20 anos em um cenário praiano no Guarujá, clicada pelo fotógrafo Drausio Tuzzolo. O ensaio, no entanto, foi censurado pelo próprio piloto, logo após o início do relacionamento entre os dois.

“Contei uma coisa para ele que teve uma mudança drástica do jeito dele. Contei que pouco tempo atrás eu tinha feito fotos para a 'Playboy'. Aí ele ficou pálido, e falei que ainda não tinha saído. A reação dele piorou. 'Agora essa revista não vai sair mais. Eu preciso resolver isso', disse ele”, contou Galisteu no documentário "Meu Ayrton: Por Adriane Galisteu", disponível na HBO Max.

Segundo a apresentadora, Senna ligou imediatamente para o então editor da revista, Juca Kfouri, pedindo que as imagens não fossem publicadas.

“Ele fez uma ligação imediata para o Juca Kfouri, explicou a situação, disse que tinha conhecido uma pessoa e até ofereceu uma entrevista em troca. Juca disse que eles iam devolver as fotos”, revelou.

O ensaio, feito antes da fama e guardado em sigilo por mais de 30 anos, só foi redescoberto recentemente. As fotos vieram à tona quando Lucas Hit, do canal Central de Fãs Galisteu, foi convidado pela própria apresentadora para organizar seu acervo pessoal.

Veja também Zoeira Presidente da Argentina aceita convite falso para cantar com AC/DC Zoeira Veja lista de indicados ao Grammy 2026 Zoeira ‘Michael’, cinebiografia de Michael Jackson, tem primeiro trailer liberado; veja prévia

“Nesse trabalho de organizar e catalogar todo esse acervo dela, me deparei com uma pasta que, na verdade, era um book de modelo da Adriane. Dentro dessa pasta, simplesmente tinha cinco fotos impressas... Quando eu olhei a primeira foto, com uma locação e cabelo que eu nunca tinha visto, já pensei: isso é o ensaio de 93, e era”, contou Lucas.

O episódio reforça um dos capítulos mais curiosos da trajetória de Galisteu, marcada pelo encontro com Senna e pela forma como aquele amor acabou mudando o rumo de sua carreira.