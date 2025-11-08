Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Adriane Galisteu explica por que Ayrton Senna censurou suas fotos para a Playboy

Apresentadora relembra reação do piloto ao descobrir ensaio inédito de 1993, feito pouco antes do início do namoro.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Adriane Galisteu em uma das fotos censuradas por Senna para a Playbloy
Legenda: Adriane Galisteu em uma das fotos censuradas por Senna para a Playbloy
Foto: Drausio Tuzzolo/ Playboy

Adriane Galisteu revelou detalhes sobre um episódio pouco conhecido de sua vida ao lado de Ayrton Senna: o ensaio fotográfico para a "Playboy" que nunca chegou a ser publicado.

As imagens, feitas em 1993, mostravam a então modelo de 20 anos em um cenário praiano no Guarujá, clicada pelo fotógrafo Drausio Tuzzolo. O ensaio, no entanto, foi censurado pelo próprio piloto, logo após o início do relacionamento entre os dois.

“Contei uma coisa para ele que teve uma mudança drástica do jeito dele. Contei que pouco tempo atrás eu tinha feito fotos para a 'Playboy'. Aí ele ficou pálido, e falei que ainda não tinha saído. A reação dele piorou. 'Agora essa revista não vai sair mais. Eu preciso resolver isso', disse ele”, contou Galisteu no documentário "Meu Ayrton: Por Adriane Galisteu", disponível na HBO Max. 

Segundo a apresentadora, Senna ligou imediatamente para o então editor da revista, Juca Kfouri, pedindo que as imagens não fossem publicadas.

“Ele fez uma ligação imediata para o Juca Kfouri, explicou a situação, disse que tinha conhecido uma pessoa e até ofereceu uma entrevista em troca. Juca disse que eles iam devolver as fotos”, revelou.

O ensaio, feito antes da fama e guardado em sigilo por mais de 30 anos, só foi redescoberto recentemente. As fotos vieram à tona quando Lucas Hit, do canal Central de Fãs Galisteu, foi convidado pela própria apresentadora para organizar seu acervo pessoal.

Veja também

teaser image
Zoeira

Presidente da Argentina aceita convite falso para cantar com AC/DC

teaser image
Zoeira

Veja lista de indicados ao Grammy 2026

teaser image
Zoeira

‘Michael’, cinebiografia de Michael Jackson, tem primeiro trailer liberado; veja prévia

“Nesse trabalho de organizar e catalogar todo esse acervo dela, me deparei com uma pasta que, na verdade, era um book de modelo da Adriane. Dentro dessa pasta, simplesmente tinha cinco fotos impressas... Quando eu olhei a primeira foto, com uma locação e cabelo que eu nunca tinha visto, já pensei: isso é o ensaio de 93, e era”, contou Lucas.

O episódio reforça um dos capítulos mais curiosos da trajetória de Galisteu, marcada pelo encontro com Senna e pela forma como aquele amor acabou mudando o rumo de sua carreira.

Assuntos Relacionados
Imagem do médico Vitor Arruda de camisa branca com uma estampa e uma bolsa a tiracolo.
Zoeira

Ex-médico supera burnout e vira influenciador de moda masculina plus size

Vitor Arruda trocou os plantões por conteúdos sobre autoestima, estilo e representatividade nas redes sociais

Redação
Há 20 minutos
Adriane Galisteu em uma das fotos censuradas por Senna para a Playbloy
Zoeira

Adriane Galisteu explica por que Ayrton Senna censurou suas fotos para a Playboy

Apresentadora relembra reação do piloto ao descobrir ensaio inédito de 1993, feito pouco antes do início do namoro.

Redação
Há 44 minutos
O documentário vai mostrar quem era a jovem Eloá Pimentel
Zoeira

Netflix lança documentário sobre o caso Eloá Pimentel

“Caso Eloá – Refém ao Vivo” revisita crime que chocou o Brasil e dá voz à jovem assassinada aos 15 anos

Redação
Há 47 minutos
Na série
Zoeira

Conheça a mulher que quase matou Suzane von Richthofen e é mostrada em 'Tremembé'

Série do Prime Video revive rebelião de 2006 e revela bastidores do plano do PCC para eliminar a detenta

Redação
07 de Novembro de 2025
Imagem mostra banda de rock AC/DC usando roupas em tons escuros sobre fundo branco.
Zoeira

Banda AC/DC fará dois shows extras no Brasil em 2026

Veja valores dos ingressos e datas das apresentações do grupo de rock.

Redação
07 de Novembro de 2025
Maria Bethânia, à esquerda, uma pessoa com cabelos longos e grisalhos veste um conjunto em tons de vinho e dourado. Caetano Veloso, à direita, uma pessoa com cabelos curtos e grisalhos usa um terno amarelo e camisa vermelha. Ambos estão diante de microfones, cantando, com uma banda e um grande telão no fundo do palco.
Zoeira

Veja lista de indicados ao Grammy 2026

Bad Bunny e Lady Gaga figuram como favoritos nas categorias principais.

Redação
07 de Novembro de 2025
O presidente está em um palco, com um microfone na sua frente.
Zoeira

Presidente da Argentina aceita convite falso para cantar com AC/DC

A banda australiana vai entrar em turnê em 2026 e passará pela América Latina.

Redação
07 de Novembro de 2025
montagem de fotos da ativista Luisa Mell com corpo inteiro pintado em protesto na COP30.
Zoeira

Luisa Mell aparece com corpo pintado em protesto na COP30

A ativista da causa animal estava "espetada" por um garfo e deitada em um prato cenográfico.

Redação
07 de Novembro de 2025
Yoná recebe a notícia de que está fora do reality
Zoeira

Quem saiu em 'A Fazenda'? Yoná Sousa é sétima eliminada

A peoa deixou o reality show nesta quinta-feira (6).

Redação
07 de Novembro de 2025
A peoua Yoná Sousa no reality A Fazenda
Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado de quem você acha que deve sair do reality

Roça será definida no programa ao vivo desta quinta-feira.

Redação
06 de Novembro de 2025
Aracy Balabanian caracterizada como Dona Armênia.
Zoeira

‘Rainha da Sucata’: relembre os 14 atores do elenco que já faleceram

A novela está no ar no Vale a Pena Ver de Novo.

Redação
06 de Novembro de 2025
Suzane leva vida discreta após deixar a prisão.
Zoeira

Suzane von Richthofen vende produtos artesanais após sair da prisão

Com perfil no Instagram, ela divulga chinelos personalizados e leva vida discreta ao lado da família.

Redação
06 de Novembro de 2025
‘Michael’, cinebiografia de Michael Jackson, tem primeiro trailer liberado; veja prévia
Zoeira

‘Michael’, cinebiografia de Michael Jackson, tem primeiro trailer liberado; veja prévia

Produção passou anos em desenvolvimento e enfrentou bastidores conturbados.

Lucas Monteiro
06 de Novembro de 2025
montagem de fotos mostra Marina Ruy Barbosa de Suzane von Richthofen na série Tremembé ao lado de teste de Rorschach.
Zoeira

Saiba o que é Teste de Rorschach, exame mostrado na série 'Tremembé'

Teste que avalia personalidade dos criminosos causou debate nas redes sociais.

Redação
06 de Novembro de 2025
Macaulay Culkin voltou a interpretar Kevin em propaganda.
Zoeira

Macaulay Culkin revive Kevin em nova campanha de Natal

Aos 45 anos, ator volta ao papel de "Esqueceram de Mim" em comercial.

Redação
06 de Novembro de 2025
Imagem mostra Yoná Sousa, participante do reality show A Fazenda.
Zoeira

Enquete A Fazenda: parcial indica saída de antiga favorita do público

Participante menos votada deixa o reality show nesta quinta-feira (6).

Redação
06 de Novembro de 2025
Marcos Oliveira viveu o icônico personagem Beiçola, em A Grande Família.
Zoeira

Marcos Oliveira, o Beiçola, fará cirurgia para tratar hérnia

O ator explicou que o plano de saúde já autorizou o procedimento e que deve ser operado ainda este ano.

Redação
06 de Novembro de 2025
Alice Wegmann compartilhou post que exaltava Taís Araújo
Zoeira

Alice Wegmann publica apoio a Taís Araújo após polêmica com Manuela Dias

Atriz republicou mensagem elogiando Taís no mesmo dia em que vieram à tona denúncias contra Manuela Dias

Redação
06 de Novembro de 2025
Corações vermelhos em cima de uma mesa e imagem meio borrada nas laterais.
Zoeira

Quando o ficante vira namoro? Sinais, dilemas e expectativas

Relações mudaram ao longo dos anos e psicóloga diz como identificar sinais

Colagem mostra mosaico com imagens de Rayane Figliuzzi, Tàmires Assîs e Yoná Sousa, participantes de A Fazenda que disputam o voto do público na sétima roça do reality show.
Zoeira

Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na roça? Vote

Rayane, Tàmires e Yoná disputam a preferência do público.

Redação
06 de Novembro de 2025