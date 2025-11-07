Presidente da Argentina aceita convite falso para cantar com AC/DC

O presidente da Argentina, Javier Milei, ficou mais que animado com o convite inusitado que apareceu para ele nas redes sociais. Milei teria sido chamado para cantar com a banda de heavy metal AC/DC. Porém, o convite era falso.

No X, antigo Twitter, o presidente comemorou o "convite" com um: "VAAAAAAMOOOOOO".

Legenda: Javier Milei aceita convite falso para show do AC/DC Foto: Divulgação/Rede social

Segundo o jornal argentino Clarín, Milei compartilhou post de uma suposta conta oficial do AC/DC, que teria chamado o presidente para se apresentar junto à banda. Logo após descobrir que o post era falso, o presidente apagou.

Com mais de 50 anos de carreira, AC/DC é uma das bandas mais influentes de rock da história. A banda de rock se apresentará no estádio do River Plate com a turnê "Power UP". Eles passarão pelo Brasil em fevereiro do próximo ano com a mesma turnê

Shows AC/DC no Brasil

A venda dos ingressos do show da banda começou nesta sexta-feira (7). Após 15 anos sem vir ao Brasil, eles retornam ao País com show no estádio MorumBis, em São Paulo, no dia 24 de fevereiro de 2026.

Os ingressos são vendidos pelo site oficial da Ticketmaster e na bilheteria física, no local do show.

Confira os preços da turnê aqui no Brasil

Os valores vão de R$ 425 a mais de R$ 1.500