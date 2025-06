Doc 'A Beleza Oculta no Poder Feminino' sobre mulheres do Ceará ganha exibição gratuita em Fortaleza

A capital cearense vai receber a exibição de “A Beleza Oculta no Poder Feminino”, documentário de estreia de Dora Vergueiro como diretora-geral. O projeto foi idealizado por Dora, em parceria com a terapeuta paranaense Anna Sazanoff, para promover o protagonismo dos saberes e fazeres tradicionais na história de 12 mulheres do Ceará, Espírito Santo e Santa Catarina.

A produção terá exibição gratuita no Cinema do Dragão e no Cine Teatro São Luiz, na quarta-feira (18) e no dia 5 de julho, respectivamente. (veja serviço ao final)

Veja trailer:

Em 50 minutos, o filme emoldura narrativas fortes e marcantes de várias mulheres. "São mulheres pertencentes aos povos originais, benzedeiras, parteiras, curandeiras, rendeiras, ou seja, mulheres que ganham a vida com o suor do rosto e a sabedoria transmitida oralmente, boca a boca”, explana a diretora.

“A obra expõe ao público os múltiplos instrumentos femininos para despertar beleza, cura e luz, abrindo possibilidades reflexivas sobre temas inerentes às mulheres, provocando sentimento de cumplicidade, empatia e toda a lógica do respeito à igualdade de gênero dos diferentes grupos e comunidades que compõem a sociedade brasileira”, enfatiza Dora.

A diretora ainda reitera o valor da obra em suscitar o poder contido na ancestralidade feminina e na oralidade como potência de transmissão e de reverberação de valores. O documentário tem o patrocínio da ArcelorMittal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Personagens do Ceará destacados em produção:

Dona Bibil é matriarca do Quilombo São Conceição dos Caetanos, e abriu portas e caminhos para valorizar a Cultura Negra, seus direitos e histórias. Anciã cheia de sabedoria e carisma.

Sandra Caetano se define como mulher preta, professora de História, articuladora de comunicação da história cultural do Quilombo de Conceição dos Caetanos e idealizadora da Biblioteca de Literatura. É filha de Dona Bibil, matriarca do Quilombo.

Lucy do Maracatú, foi a primeira mulher a conquistar o posto de presidente do AZ de Ouro do Ceará. Mulher forte, apaixonada pela tradição, comanda o galpão que abriga as fantasias, os instrumentos, e a irmandade que se une no mesmo canto, dança e propósito.

Socorro é Quilombola, mulher de uma intuição poderosa e dona de um rico quintal onde cria receitas que carregam a magia e potência das ervas. Ela faz garrafadas de útero que ajudam na fertilidade das mulheres. Começou testando nela mesma, já que também tinha dificuldade para engravidar.

Quem é Dora Vergueiro?

Legenda: Dora com meninas do quilombo Conceição dos Caetanos, localizado em Tururu, no Ceará Foto: Divulgação

Nascida em São Paulo, mas com alma de carioca, Dora Vergueiro, que dirige a Dó Maior Produções, criou a empresa como mais uma possibilidade na sua missão de ser “produtora de sonhos”. Além de documentarista, ela também é cantora, compositora, radialista, praticante de esportes radicais, astróloga e terapeuta.

Dora é filha do cantor, produtor musical e compositor Carlinhos Vergueiro, parceiro de nomes como Chico Buarque, Vinícius de Morais, Paulinho da Viola e Adoniran Barbosa, além de muitos outros artistas renomados da música brasileira, com quem Dora conviveu e aprendeu sobre o valor da cultura ainda na infância.

Serviço

A Beleza Oculta do Poder Feminino

Entrada gratuita - Retirada do ingresso na hora



18/06 - Cinema do Dragão - 18h30

R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema, Fortaleza

Sala 2 com capacidade para 174 pessoas

05/07 - Cine Teatro São Luiz - 15h

R. Major Facundo, 500 - Centro, Fortaleza

Sala Seu Vavá com capacidade para 45 pessoas.