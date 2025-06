Conheça a história de Karla Moura, nova apresentadora do Bom Dia Ceará

A história de Karla Moura com o jornalismo foi daquelas que tinham que acontecer, quase destino, mesmo cheia de idas e vindas. A jornalista chega, a partir desta segunda-feira (16), para dividir a bancada do Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares, com o também apresentador Halisson Ferreira e não cansa de lembrar como a profissão transforma o caminho dela.

"Desde criança eu sempre fui a exibidinha da turma, né?", brincou a apresentadora em entrevista ao Diário do Nordeste. Já nessa época, ela explica, um dos professores da escola onde estudava citou a possibilidade do caminho da comunicação para ela. "Mas eu era apaixonada pelos números", justificou Karla.

Por conta disso, a decisão pela área das exatas pareceu a mais correta e engenharia acabou soando como a melhor opção. Em 2011, após o Enem, Karla faria Engenharia de Pesca ou Civil, mas não passou de pronto para o primeiro semestre.

"Quando tentei entrar no primeiro semestre para a Engenharia Civil, minha nota não foi suficiente, daí eu teria que tentar no segundo semestre. Eu não tinha condições financeiras de pagar um curso de Engenharia em uma particular. E aí eu disse: 'Cara, quer saber, eu vou me matricular em Jornalismo. Coisa de adolescente, né?'", contou aos risos.

Início da carreira no rádio

Esse ponto poderia até ter sido o final, mas não foi bem assim. Karla passou no semestre seguinte para Engenharia de Pesca, na Universidade Federal do Ceará, e chegou a ficar por quatro anos no curso. Quase no último semestre, trancou a formação para trabalhar e aí, exatamente nesse momento, a comunicação retornou.

Karla viu tudo como uma espécie de sinal. "Em uma ida ao banco, encontrei com esse dito professor lá do ensino médio e ele me perguntou sobre jornalismo. Expliquei tudo, mas aquilo ficou na minha cabeça, sabe, matutando. E aí eu decidi voltar". Para isso, colocou como meta um emprego na área em um ano, o que acabou conseguindo.

A oportunidade veio na rádio, quando um curso abriu portas para a Costa Oeste FM, com sede no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. Karla aprendeu a mexer em uma mesa de operação durante a experiência, fator crucial para que ela, mesmo ainda no segundo semestre de faculdade, fosse selecionada para uma vaga de estágio na extinta Tribuna Band News FM.

Legenda: Karla conta que o rádio foi a primeira paixão no Jornalismo, mas a TV veio logo em seguida Foto: reprodução/Instagram

Meses depois, passou ao cargo de produtora, fazendo participações na televisão por meio da Nordeste TV. O crescimento, inclusive, acabou resultando em entradas na TV Jangadeiro, também afiliada do grupo em que trabalhava na época.

"Depois de ter feito produção, produção 1 e 2, editora, surgiu a vaga de apresentadora. Foi, com certeza, mais um período de aprendizado", disse Karla. Por lá, permaneceu até o nascimento do filho, o pequeno João Benício, quando decidiu dar uma pausa breve na carreira, mas ainda fez trabalhos pontuais para a CNN Brasil, por exemplo.

Legenda: Karla é mãe do pequeno João Benício e esposa de Lucas Foto: reprodução/Instagram

Apresentação do Bom Dia Ceará

Agora, em 2025, entra para a TV Verdes Mares na retomada da profissão. "É uma alegria muito grande, mas somada a uma responsabilidade grande, porque agora é para o Ceará inteiro, né? Tem esse peso, por ser uma emissora que comunica para o estado. Então, recebo isso com muita responsabilidade, conhecendo, sabendo o tamanho dela", pontua.

A ansiedade, claro, é ingrediente certo, além da admiração pela equipe. "O Bom Dia é um jornal gigante, como todo mundo sabe, e ele só dá certo porque a equipe é muito alinhada, muito organizada, todo mundo sabe o que precisa ser feito, cumpre o seu trabalho e eu acho que isso chega como resposta para com produto de qualidade".

Legenda: Karla conta que a amizade com Halisson é mais um ponto positivo nesse início no Bom Dia Ceará Foto: Thiago Gadelha

Segundo Karla, tudo será muito especial. "Eu quero somar. Quero que a minha voz some a todas essas necessidades do nosso público. E eu quero que o telespectador me veja como essa pessoa e pense: 'olha, se a gente contar para Carla, ela e o Halisson vão falar o que estamos sentindo'", opina.

Completando a apresentação no estúdio, Karla tem um desejo importante e faz questão de reforçar: "quero que o Bom Dia seja mesmo uma conversa entre amigos".