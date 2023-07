Tais Lopes deixa o CE1 para novos projetos no SVM; Marcella de Lima assume apresentação

O CETV 1ª Edição, telejornal da TV Verdes Mares, passará por mudança na apresentação. Tais Lopes deixará a atração e Marcella de Lima passará a integrar a equipe ao lado de Leal Mota Filho, que permanece. A novidade será já a partir da próxima segunda-feira (24).

Taís ainda segue no Sistema Verdes Mares, em novo projeto a ser anunciado, segundo a jornalista contou ao vivo na edição desta sexta-feira (21) do CE 1. Marcella sai do cargo de repórter e assume a nova posição. A jornalista está no SVM há 15 anos. Ela conta que está animada com o novo desafio.

"Muita emoção e alegria. Eu entendo isso como um grande desafio. E, assim como todos os desafios que eu abracei e dei meu máximo, mais uma vez farei o mesmo. O coração está cheio de gratidão. Entrei aqui como estagiária, os anos foram passando e eu fui vivenciando isso intensamente. Espero contar com o apoio dos telespectadores, que já mostram muito carinho por mim", afirma a Marcella.

Para Tais, é uma "despedida" que não é bem um adeus, pois ela somente deixará o setor de jornalismo da TV, "com o coração apertado".

"Assumir novos projetos no SVM é a chance de me desafiar mais uma vez, o que eu adoro. Essa mudança é resultado de uma junção maravilhosa entre o meu desejo de navegar novos mares e a vontade do SVM de criar novos produtos. O público pode esperar algo preparado e planejado com muito carinho e que promete despertar a atenção da sociedade para um assunto urgente e necessário", pontua.

Experiência e confiança

Marcelino Leal, gerente de jornalismo da TV Verdes Mares, diz que o público receberá Marcella de Lima no estúdio do CE 1 como uma profissional com "experiência da reportagem, conhecimento da cidade e uma excelente relação com o público".

"Marcella se mostrou uma profissional dedicada, versátil, respeitosa com o público e com os entrevistados e com uma sensibilidade ímpar para tratar os diversos temas abordados no telejornal. Ela já substituiu tanto o Leal Mota Filho quanto a própria Taís Lopes na apresentação. Nas últimas semanas, também ancorou o CE1 e o CE2 sozinha, demonstrando talento e muita competência", indica Marcelino.

Gustavo Bortoli, diretor de jornalismo do Sistema Verdes Mares, pontua a importância da rotatividade em um telejornal e exalta Marcella de Lima e Tais Lopes: "é importante sempre entender que as mudanças, dentro de uma estrutura de redação e dentro de um telejornal, elas são normais e elas são importantes. É mais do que merecido este momento ela [Marcella] ter essa oportunidade que nós temos certeza que ela vai desempenhar com grande competência e com grande entrega como ela sempre fez".