Rosamaria e Roberta Ratzke curtem férias juntas nos Estados Unidos

As jogadoras de vôlei da seleção brasileira Rosamaria e Roberta Ratzke estão de férias nos Estados Unidos e têm compartilhado com os seguidores do Instagram imagens da viagem.

As duas estão passeando por cidades como Miami e Orlando. “Sol, água quentinha, comida boa e boa companhia”, escreveu Rosamaria na legenda de uma sequência de fotos ao lado de Roberta.

Nos comentários da postagem, os fãs estão "shippando" a dupla. “Casalzão”, escreveu um. “É errado shippar?”, perguntou outro. “RosaBerta, as princesas que a Disney não tem”, acrescentou mais um.

Em 2022, Rosamaria foi apontada como affair de outro jogador de vôlei, Bruninho.