Xuxa encontra ator e relembra cena de 'Amor, Estranho Amor' no segundo episódio de documentário

A apresentadora Xuxa apareceu ao lado do ator Marcelo Ribeiro, após 40 anos, com quem contracenou no filme 'Amor, Estranho Amor', durante o segundo episódio de 'Xuxa, o documentário', exibido pelo streaming Globoplay. Os dois atuaram juntos quando ela tinha 18 anos e ele 12, sob a direção de Walter Hugo Khouri.

Marcelo, que hoje tem 54 anos, não conseguiu mais trabalhos na carreira artística por conta das críticas direcionadas ao longa na época. Enquanto isso, espectadores criticaram Xuxa e a produção por conta da cena entre os dois.

"Infelizmente aconteceu essa 'polemização' do filme e me tirou do circuito. Porque minha imagem iria se associar negativamente ao teu nome. Eu sofri isso", revelou Marcelo Ribeiro em uma das cenas do documentário. Segundo ele, o longa não era polêmico.

Em resposta, durante entrevista ao gshow, Xuxa comentou as declarações de Marcelo, afirmando que o filme recebeu críticas de quem não o tinha, de fato, assistido.

"Acho o seguinte: as pessoas que não viram o filme falam mal dele. Quem não viu não tem como falar porque é um assunto muito polêmico e muito atual. É uma virgem, uma menina, que é vendida por um político, para ser dada como presente", afirmou a apresentadora.

Ficção

Conforme a opinião da artista, faltou a reflexão de que o filme não se tratava da história de vida de Xuxa e que ele era apenas uma obra de ficção.

"Me choca muito as pessoas acharem que isso é minha biografia, que aquele filme sou eu realmente. 'Olha o que a Xuxa faz com as crianças'. É uma ficção, não é verdade. E muita gente acredita que aquilo é verdade", continuou.

O desejo dela ao longo dos anos, segundo relatou ao portal, seria o de que Marcelo fosse finalmente reconhecido por conta do talento dele, sem estar atrelado às polêmicas do longa.

"Queria muito que as pessoas dessem chance para ele se mostrar como ator. Não sei nem se ele quer, mas é uma vontade minha. Porque, na realidade, ele também foi julgado, pré-julgado, culpado e tudo numa época que não poderia e nem deveria", finalizou sobre a questão.