Erika Januza assume novo namoro após término com filho de Carol Nakamura

A atriz Erika Januza assumiu o novo namorado, José Júnior, em entrevista à Vogue. Ele é um dos fundadores do projeto Afro Reggae e da série “Arcanjo Renegado”, da Globoplay, em que ela atua.

“Junior e eu somos amigos desde 2018, quando fiz o teste para o seriado. Desde então, existia uma relação de respeito mútuo e admiração. Mas posso afirmar que é uma história muito profunda, linda e surpreendente”, revela a atriz. “Antes dele, nunca havia me relacionado com um amigo. Porém, acredito que lá no subconsciente a gente estava criando algo”, contou ela à publicação.

Ela ainda revelou que o relacionamento é recente. Erika estava solteira desde fevereiro, quando terminou o namoro com Juan Nakamura, filho de Carol Nakamura.

“Estávamos vivendo um momento de paz. Íamos aos lugares e ninguém falava nada, não havia suspeita de que houvesse algo entre nós. Estávamos gostando. O que sentimos é muito verdadeiro, forte, intenso. Não digo que estou apaixonada. Estou amando mesmo, e sinto que é algo recíproco. É maravilhoso ouvir o Junior falando sobre o que temos. Fico até emocionada”.

Esse mês, a atriz termina de gravar sua participação na 3ª temporada de “Arcanjo Renegado”, e aguarda a estreia da série “A magia de Aruna”, do Disney+, em que dividirá a cena com Giovanna Ewbank e Cleo.

Erika, no entanto, sonha em novamente ser protagonista de um projeto. “Trato cada chance que me dão como ouro. Sonho voltar a ser protagonista, que só aconteceu uma única vez na minha carreira, e no começo de tudo. Estou pronta para quando ganhar uma nova oportunidade do mercado”.