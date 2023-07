Péricles perde 40 kg e diz que prática de exercício foi essencial para saúde

O cantor Péricles emagreceu 40 kg em cerca de dois anos, após ter iniciado uma reeducação alimentar combinada com exercícios. Em entrevista à “Glamour”, ele falou que a mudança foi essencial para sua saúde.

“A atividade física foi essencial para melhorar minha disposição para as atividades do dia a dia, como brincar com minha filha Maria Helena de 3 anos, e também primordial para melhorar minha performance no palco”.

Na quarta-feira (19), o famoso compartilhou um vídeo no Instagram em que aparece fazendo uma série de exercícios na academia. Péricles foi muito elogiado por amigos famosos.

Veja publicação

“Vai Pericão! Estamos juntos, irmão”, escreveu Marcos Dion. “Para cima”, acrescentou Carla Perez. “Bora, Pericão”, incentivou ainda Taís Araújo.

A esposa do artista, Lidiane, também deixou sua mensagem de incentivo. “Meu orgulho! Estou contigo, meu amor”, escreveu ela.