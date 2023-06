Péricles compartilha rotina de atividade física após perder 40 kg: ‘eu fazia o show sentado’

O cantor Péricles, de 53 anos, eliminou 40 kg com uma rotina de atividades físicas, iniciada em 2018, e celebrou a melhora na qualidade de vida em entrevista ao programa “É de Casa”, da TV Globo, neste sábado (3). Devido à falta de resistência, o artista já ficou sem conseguir ficar em pé durante os shows.

Péricles compartilhou a rotina de exercícios no programa ao lado do treinador físico que o acompanha há cinco anos e incentiva os cuidados com o corpo. “Teve um tempo que eu não tinha resistência, eu fazia o show sentado”, lembra.

Péricles Cantor Agora, depois de tanto tempo de carreira musical, eu consegui dar um jeito de parar para poder treinar

Com uma rotina intensa de apresentações, o artista, que já chegou a ser atleta de vôlei, começou a ganhar peso e ter prejuízos para realizar atividades simples no dia a dia, como relatou no programa.

"A gente está acostumado a ser independente e, às vezes, um simples amarrar o sapato, levantar do chão, que são coisas tão simples, mas fazem muita falta quando você não consegue”, pontua.

Disposição

Os resultados dos exercícios físicos são evidentes nas apresentações que voltaram a acontecer em pé e até com coreografias e interações no palco. A esposa do artista também nota mais disposição, inclusive, para brincar com a filha do casal.

Legenda: O artista perdeu 40 kg com as mudanças implementadas há 5 anos Foto: Reprodução/Instagram

Ditter Augusto Diogo, personal trainer do artista, também comemora a mudança na rotina de Péricles.

"Comemoramos muito quando ele começou a fazer shows inteiros em pé, fazendo coreografia, se movimentando. Comemoramos esse passo que conseguimos dar e só está melhorando", concluiu.