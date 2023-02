Vizinho da mãe de Péricles confessa participação no assalto ao cantor

Um homem de 23 anos foi preso, na quarta-feira (22), por suspeita de participação no assalto ao cantor Péricles, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Guilherme Toshihiko Shiozuka morava perto do local do crime e, segundo as autoridades, também é suspeito de outras infrações.

Preso, o jovem teria confessado o assalto, cometido ao lado de outros criminosos armados, que levaram o carro do cantor no dia 16 de fevereiro. Junto do veículo, um Land Rover avaliado em cerca de R$ 300 mil, documentos e roupas das filhas do músico foram levadas no roubo.

"Policiais civis da Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas (DIVECAR), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), prenderam nesta quarta-feira (22) um homem, de 23 anos, por envolvimento em um roubo do veículo de um cantor ocorrido na última quinta-feira (16), em Santo André", diz a nota da Polícia Civil de São Paulo.

Suspeito em outros crimes

Guilherme Toshihiko é suspeito de dirigir o carro utilizado no crime. Além disso, ele teria admitido que jogou as placas da Land Rover fora, após o assalto. Em outra investigação, ele é apontado como participante do roubo de um Mercedes benz GLA 200 no dia 14 de maio de 2022.

O assalto citado ocorreu no Parque São Lucas, quando uma jovem de 29 anos estava na companhia da mãe. Com casamento marcado para aquele dia, ela pediu ao assaltante para retirar o vestido do carro, o que teria irritado o homem. Em seguida ele atirou para frente, atingindo o irmão da vítima três vezes, uma no braço, outra no tórax e a última no fígado.

Conforme o Ministério Público de São Paulo, Guilherme cometeu crimes como "roubos e receptação, e é um indivíduo de acentuada agressividade". Ele já tinha a prisão preventiva decretada em junho de 2022, sendo preso na quarta após meses foragido.

Assalto em São Paulo

O cantor Péricles foi assaltado, na noite da última quinta-feira (16), em Santo André, no ABC paulista, e teve o carro levado. Ele estava com a mulher e a filha mais nova quando o crime aconteceu, segundo informações da revista Quem.

O assalto foi flagrado por câmeras de segurança e o vídeo passou a circular na internet. Relatos das redes sociais indicam que Péricles estava deixando a casa da mãe quando foi abordado por um homem.