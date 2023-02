Mulher Abacaxi rebate críticas após desfile polêmico no carnaval: 'quem sabe da minha vida sou eu'

Marcela Porto, mais conhecida como Mulher Abacaxi, usou as redes sociais para desabafar sobre as críticas que vem recebendo após ter desfilado no Carnaval do Rio sem a parte de cima da fantasia, com os seios à mostra. Após a repercussão do caso, ela disse que seu marido pediu a separação.

"Criticar nós mulheres é muito fácil e o homem tudo pode, infelizmente!", escreveu ela em postagem no Instagram, nesta quarta-feira (22). Em vídeo, Marcela disse que ter recebido mensagem de uma amiga, que afirmou ter visto o marido de Marcela no centro do Rio com outras mulheres.

"Ele com uma mesa cheia de mulheres e eu que estou sendo massacrada! Que ele é bonzinho e eu que não presto porque o casamento acabou por causa de Carnaval. Menos! Vamos respeitar os meus direitos!", disse Marcela.

Em outro vídeo publicado na terça-feira (21), ela pediu respeito e o fim das críticas diante do momento delicado que passa.

"Aquilo é responsabilidade, é coisa séria. Eu sou rainha da escola. Não sou foliã. Estou ali por representatividade. Fui contratada, chamada. Não é uma brincadeira! Muita gente está me mandando mensagem, me ofendendo. Que troquei o casamento pelo Carnaval. Quem sabe da minha vida sou eu, o que estou sofrendo. Me respeitem, só peço isso", contou.

Desfile

Rainha da Acadêmicos de Niterói, Marcela foi um dos destaques da escola durante o desfile na Sapucaí, no último sabado (18). Ela explicou ter esquecido a parte de cima da fantasia em casa e desfilou com os seios de fora.

“Eu sou caminhoneira e estava trabalhando hoje. Na correria, esqueci a parte de cima da fantasia, que esconderia um pouco meu mamilo. Mas eu resolvi vir assim mesmo, minha fantasia é livre. Vale tudo pelo Carnaval”, disse em entrevista ao g1. De acordo com Marcela, os preparativos para ser a rainha de bateria tiveram custos altos. "Eu gastei uns R$ 100 mil com a produção, contando fantasia, ensaio, maquiagem".

Com o esquecimento da fantasia, Marcela disse que não deu tempo avisar ao marido que desfilaria com os seios à mostra. Já no domingo (19), ela revelou pelo Instagram que seu marido terminou o casamento após o desfile. O casal estava junto há sete anos.

"Vocês sabem que eu esqueci parte da minha fantasia em casa. E eu tinha duas opções: não saía ou saía sem a parte da minha fantasia que tapava o bico dos meus seios. Saí. Não deixei meu marido saber antes porque ele ia tentar não deixar eu desfilar. Fui e tampei. Meus amigos falaram para não deixar ele saber, continuar com roupão e só tirar na Avenida. Tirei e não olhei para ele mais. Se não ia quebrar o clima. No dia seguinte, ele foi embora", comentou ela.

'Não fiz nada demais'

Segundo o jornal Extra, depois do término, Marcela decidiu curtir o restante do Carnaval com a família, em Curitiba.

"Não fiz nada demais. Se ele tiver que voltar, bem, se não voltar, fazer o quê? Vida que segue. Então, mulherada, não deixe de fazer nada por homem. Não vale a pena. Ele tava ao meu lado. Viu que nada demais aconteceu. São sete anos de casada, mas vida que segue".