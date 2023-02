Mulher Abacaxi esquece parte de cima da fantasia e desfila com seios à mostra na Sapucaí

Marcela Porto, mais conhecida como Mulher Abacaxi, desfilou com os seios à mostra na Sapucaí, nesta sexta-feira (17), após esquecer a parte de cima da fantasia. Ela é a rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói.

“Eu sou caminhoneira e estava trabalhando hoje. Na correria, esqueci a parte de cima da fantasia, que esconderia um pouco meu mamilo. Mas eu resolvi vir assim mesmo, minha fantasia é livre. Vale tudo pelo Carnaval”, disse em entrevista ao g1.

De acordo com Marcela, os preparativos para ser a rainha de bateria tiveram altos custos. "Eu gastei uns R$ 100 mil com a produção, contando fantasia, ensaio, maquiagem".

Para isso, até um dos caminhões da transportadora que é dona ela colocou à venda. Porém, mais um será vendido para arcar com a fantasia que ficou mais cara que o esperado.

Legenda: Marcela esqueceu parte de cima da fantasia, mas disse estar confortável Foto: Reprodução/Instagram

Não contou ao marido

Com o esquecimento da fantasia de última hora, Marcela ainda disse que não deu tempo avisar ao marido que desfilaria com os seios à mostra.

“Eu estou aqui dentro do camarim e meu marido está lá fora me esperando. Ele não sabe ainda. [...] Mas eu não mudo minha opinião por causa de homem nenhum”, acrescentou.

Ao g1, Marcela afirmou que estava preocupada em como os funcionários dela iriam reagir. “Eu estou um pouco nervosa com meus funcionários, como eles vão olhar pra mim amanhã. Nunca fiquei com os seis de fora. Tô nervosa com o amanhã, mas agora não. Pisei na avenida, vale tudo.”