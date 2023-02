Sabrina Sato usa fantasia representando dragão com asa de 35kg

A apresentadora Sabrina Sato desfilou, na madrugada deste sábado (17), pela Gaviões da Fiel, em São Paulo. Para a avenida, ela usou uma fantasia intitulada Dragão de São Jorge, produzida pelo estilista Henrique Filho, que assina todas as suas fantasias de Carnaval.

Antes de entrar na avenida, Sabrina caminhou na concentração com uma imensa asa vermelha nas costas. O acessório foi feito só para esse momento pré-desfile, já que pesava 35kg.

Primeiro dia de desfiles

Em busca de seu quinto título, a Gaviões da Fiel foi a última a desfilar na programação do primeiro dia do Grupo Especial, com o enredo “Em nome do pai, dos filhos, dos espíritos e dos santos... amém!”.

O enredo fala sobre a edificação da humanidade através da fé e propõe uma reflexão sobre a intolerância religiosa. Sabrina Sato, rainha de bateria, está na escola há 19 anos.