Anitta no Carnaval de Salvador elogia prefeito, que brinca com esposa: 'corre aqui'

Anitta esteve em Salvador, nesta sexta-feira (17), à frente do Bloco da Anitta, no circuito Barra-Ondina. Ao avistar o prefeito da cidade, Bruno Reis, a cantora o chamou de “delícia”. O momento foi divulgado pelo próprio político em seu Instagram.

“Olha o prefeito da cidade, gente, que chique. Olha o bofe gato que está atrás dele ali. Que delícia, o prefeito e o amigo”, diz Anitta nas imagens.

Bruno Reis, bem-humorado, marcou a esposa, Rebeca Cardoso, na legenda do vídeo. “Corre aqui”, escreveu ele. O trio de Anitta em Salvador foi prestigiado por celebridades como Bruna Marquezine. A atriz escolheu um vestido da grife italiana GCDS, com estampa do personagem Bob Esponja, que custa em torno de R$ 8,5 mil para participar da festa.