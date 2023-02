Anitta anuncia pausa na carreira após Carnaval: 'um bom período de férias'

A cantora Anitta anunciou que dará uma pausa na carreira musical após o Carnaval, declarou em entrevista à RicTV, afiliada da Record TV no Paraná. Conforme detalhou, precisa de um "bom período de férias", para descansar.

“Eu tenho um trabalho para fazer quando acabar o Carnaval, mas aí logo depois eu passo um bom período de férias. Escolhi ficar alguns meses sem fazer nada e acho que vai ser bem gostoso e importante para mim”, disse.

Para ela, o período sem trabalhar é uma oportunidade de descansar. No entanto, na entrevista, não detalhou para onde deve viajar. “Não vou falar para ninguém e ainda nem decidi… Decidi um ou outro lugar, mas não tudo. Vou ficar bastante tempo fora”, declarou.

Polêmicas com novo clipe

Em janeiro, Anitta foi bastante criticada durante a gravação do seu novo clipe. As reações começaram após a cantora aparecer em uma cena simulando a prática de sexo oral em um figurante. O registro aconteceu na comunidade Tijuquinha, no Rio de Janeiro.

Em conversa com Lucas Pasin, colunista do UOL, Anitta disse lutar pela liberdade sexual. “É contra a hipocrisia. Acho que, durante todos esses anos de carreira, vi muita hipocrisia acontecer. Faço o que me dá vontade e as pessoas têm duas opções: curtir e seguir, ou não”.

Anitta ainda lamentou o vazamento da cena, mas se mostrou otimista com seu novo trabalho. “Precisam ver o resultado. Infelizmente não temos como controlar que as pessoas façam vídeos e soltem”.

“O que podemos esperar agora é a galera ver o resultado desse trabalho. Acho que [as críticas negativas] são só um sinal de que a galera vai adorar. Quando dá essa ‘gordurinha’ [fofoca], é porque vai dar certo”, explicou.