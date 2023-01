Anitta é criticada por cena polêmica durante gravação de novo clipe

O novo clipe da cantora Anitta, gravado nessa quinta-feira (26) na comunidade Tijuquinha, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, continua gerando bastante repercussão nas redes sociais

O nome da artista está entre os assuntos mais comentados do Twitter após internautas criticarem as imagens em que Anitta aparece simulando a prática de sexo oral em um figurante.

Um seguidor compartilhou a imagem da carioca com a frase "ministra do turismo sexual". “Quanto a Anitta, bem, ela é a artista brasileira com maior visibilidade no exterior, ponto. Não havia a menor necessidade de colocar no clipe uma cena onde ela aparece fazendo sexo oral em um homem. Fica mal pra uma pessoa rumo ao topo”, criticou.

Outra página no Instagram, chamada 'Recuse a Clicar', que divulga conteúdos contra a exploração sexual e o abuso infantil, também comentou sobre o clipe. Na publicação, é exposto que o turismo sexual, apesar de ser um problema antigo no Brasil, vem sendo perpetuado e reforçado por imagens como essa de Anitta.

“A cena é péssima para o Brasil, péssima para as comunidades e péssima para a população negra. Em uma única cena, Anitta reforça todos os estereótipos de hiperssexualização”, escreveu a página.

NOVO CLIPE

O novo clipe de Anitta é gravado na comunidade Tijuquinha, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A artista usou um look que resgata a cultura do funk carioca dos anos 90 e 2000.

Nas redes sociais, diversos vídeos e imagens da dona do hit 'Envolver' foram compartilhados. Os moradores acompanharam a presença de Anitta e registraram a visita dela.

Após o vazamento de outros trechos, a participação do Bonde das Maravilhas está sendo especulada.