Dono de suposta nova mansão de Anitta diz que boato de mudança gerou 'pânico' entre vizinhos

A possível mudança de Anitta para uma mansão de R$ 9 milhões no Rio de Janeiro gerou 'pânico' entre os vizinhos do imóvel. Conforme reportagem do Metrópoles, a cantora teria escolhido uma casa de 2000 m² no bairro São Conrado.

Apesar de a artista não ter se pronunciado sobre o assunto, um homem que se identificou como dono da mansão desmentiu a aquisição do imóvel por Anitta. Ao colunista Lucas Pasin, do uol, o engenheiro Antônio Freire disse que não vendeu e não está negociando a mansão.

O proprietário ressaltou que um casal está morando na mansão e tem interesse de comprá-la. A possível mudança de Anitta para a casa assustou os inquilinos, que chegaram a acionar os advogados, conforme o proprietário.

A mudança repercutiu também entre os vizinhos do imóvel. "Acharam que se a Anitta mudasse para lá faria megafestas. E é uma rua muito exclusiva, com perfil residencial. São pessoas de alto poder aquisitivo que prezam pela paz. Você não ouve uma buzina na rua. Causou um alvoroço, muitas ligações, todo mundo me perguntando", disse.

Na rua do imóvel, moram médicos, banqueiros e empresários, segundo Antônio. A atriz Carolina Dieckmann e o ator Bruno Gagliasso também teriam terrenos nas proximidades.

Mudança de Anitta

Anitta colocou a mansão que morava na Barra da Tijuca, no Rio, à venda em outubro de 2022. O imóvel em um condomínio de luxo, avaliado entre R$ 10 milhões e R$ 12 milhões, foi palco de diversas festas da cantora e até gravação de clipe.

A mansão conta com quatro suítes, closet, sala de estar, sala de jantar, jardim e até um "quarto do sexo". Ao uol, Anitta afirmou que se mudou do local por preferir um imóvel de apenas um andar, sem escadas, assim como a mansão que tem em Miami, nos Estados Unidos.

A cantora disse que comprou uma nova casa no Rio de Janeiro. Sem dar detalhes do local, a funkeira afirmou apenas que a nova residência não é na Barra da Tijuca.